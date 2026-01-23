RIVALIDADE EM JOGO

Volantes de Bahia e Vitória antecipam clima de clássico Ba-Vi: 'Vai ser guerra'

Clubes se enfrentam neste domingo (25), a partir das 16h no gramado do Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15:54

Erick e Baralhas anteciparam o clima do clássico Ba-Vi Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia; Victor Ferreira/EC Vitória

O clássico Ba-Vi está se aproximando e as torcidas já estão se enchendo de ansiedade pela oportunidade de ver o time de coração ganhar do maior rival. Neste domingo (25), Bahia e Vitória se encontram no gramado do Barradão para travar o primeiro duelo entre as duas equipes em 2026, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Antes da partida, os volantes Erick e Gabriel Baralhas anteciparam o clima da partida.

O camisa 14 do Esquadrão destacou a necessidade de imposição do jogo do Bahia diante do rival, mesmo atuando no Barradão. “O clássico fala por si só. Sabemos que para o torcedor é o principal jogo do ano. O professor corrigiu coisas que podemos evoluir. Então para domingo é ter comprometimento, seguir fazendo o que já estamos fazendo, com os ajustes, e saber fazer o nosso jogo, mesmo estando fora de casa”, disse.

“Eu acho que a cada ano você precisa evoluir. O fator mais importante fora de casa é imposição. Buscar fazer o mesmo jogo fora de casa que é feito em casa. Temos qualidade para fazer isso fora de casa, independente de ser um clássico. Precisamos nos impor”, complementou Erick.

Com 100% de aproveitamento na competição, Tricolor lidera a competição com 12 pontos, nove a mais que o Galícia, primeira equipe fora da zona de classificação. Já os rubro-negros começam a rodada na terceira posição da tabela de classificação, com seis pontos conquistados. Um resultado positivo para os donos da casa só fariam o time subir na tabela em caso de derrota ou empate do Barcelona de Ilhéus.

O Vitória chega para o Ba-Vi pressionado pelo baixo rendimento do time alternativo nas primeiras três rodadas da competição. Comandado por Rodrigo Chagas, o Rubro-negro conseguiu apenas três empates no período, mas vai para o clássico com moral após golear a Juazeirense por 4x0. O confronto é a oportunidade do elenco em se recuperar na competição, como reforçou o capitão Gabriel Baralhas.

Clássico é diferente, temos que nos preparar melhor. Não que nos outros jogos a gente não tenha se preparado, mas clássico a gente tem que estar mais concentrado. Sabemos como que é um clássico Gabriel Baralhas Volante do Vitória