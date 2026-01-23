Acesse sua conta
Volantes de Bahia e Vitória antecipam clima de clássico Ba-Vi: 'Vai ser guerra'

Clubes se enfrentam neste domingo (25), a partir das 16h no gramado do Barradão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15:54

Erick e Baralhas anteciparam o clima do clássico Ba-Vi
Erick e Baralhas anteciparam o clima do clássico Ba-Vi Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia; Victor Ferreira/EC Vitória

O clássico Ba-Vi está se aproximando e as torcidas já estão se enchendo de ansiedade pela oportunidade de ver o time de coração ganhar do maior rival. Neste domingo (25), Bahia e Vitória se encontram no gramado do Barradão para travar o primeiro duelo entre as duas equipes em 2026, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Antes da partida, os volantes Erick e Gabriel Baralhas anteciparam o clima da partida.

O camisa 14 do Esquadrão destacou a necessidade de imposição do jogo do Bahia diante do rival, mesmo atuando no Barradão. “O clássico fala por si só. Sabemos que para o torcedor é o principal jogo do ano. O professor corrigiu coisas que podemos evoluir. Então para domingo é ter comprometimento, seguir fazendo o que já estamos fazendo, com os ajustes, e saber fazer o nosso jogo, mesmo estando fora de casa”, disse.

“Eu acho que a cada ano você precisa evoluir. O fator mais importante fora de casa é imposição. Buscar fazer o mesmo jogo fora de casa que é feito em casa. Temos qualidade para fazer isso fora de casa, independente de ser um clássico. Precisamos nos impor”, complementou Erick.

Com 100% de aproveitamento na competição, Tricolor lidera a competição com 12 pontos, nove a mais que o Galícia, primeira equipe fora da zona de classificação. Já os rubro-negros começam a rodada na terceira posição da tabela de classificação, com seis pontos conquistados. Um resultado positivo para os donos da casa só fariam o time subir na tabela em caso de derrota ou empate do Barcelona de Ilhéus.

Após Vitória, Fatal Model se torna nova patrocinadora de rival do Leão na Série A

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Lateral colombiano deixa Bahia e vai reforçar maior campeão da Libertadores

Após vencer Barcelona de Ilhéus, Bahia iguala marca histórica conquistada há 10 anos

'Vamos encarar como final de Copa do Mundo', diz Jair Ventura sobre Ba-Vi

O Vitória chega para o Ba-Vi pressionado pelo baixo rendimento do time alternativo nas primeiras três rodadas da competição. Comandado por Rodrigo Chagas, o Rubro-negro conseguiu apenas três empates no período, mas vai para o clássico com moral após golear a Juazeirense por 4x0. O confronto é a oportunidade do elenco em se recuperar na competição, como reforçou o capitão Gabriel Baralhas.

Clássico é diferente, temos que nos preparar melhor. Não que nos outros jogos a gente não tenha se preparado, mas clássico a gente tem que estar mais concentrado. Sabemos como que é um clássico

Gabriel Baralhas

Volante do Vitória

"Temos que estar focados porque vai ser guerra no domingo e temos que fazer nosso melhor. Não adianta a gente fazer um placar elástico na quarta-feira e domingo perder. Então, temos que ir para esse clássico encarando como se fosse uma final", finalizou o jogador do Leão, que recentemente renovou contrato por mais três temporadas com o Rubro-negro.

