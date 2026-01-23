Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após vencer Barcelona de Ilhéus, Bahia iguala marca histórica conquistada há 10 anos

Tricolor vai para o clássico Ba-Vi com um início promissor na temporada

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 04:00

Rogério Ceni esteve à frente do Bahia nos quatro primeiros jogos do clube em 2026
Rogério Ceni esteve à frente do Bahia nos quatro primeiros jogos do clube em 2026 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Primeira competição disputada pelo Bahia na temporada, o Campeonato Baiano é considerado por muitos torcedores como uma obrigação para o Tricolor atropelar os seus adversários e já começar o ano com um título. No entanto, mesmo com a superioridade econômica, a realidade do início de temporada para o Esquadrão não é bem assim. Ao vencer o Barcelona de Ilhéus na última terça-feira (20), o Bahia chegou a quatro triunfos nos primeiros quatro jogos do ano, o que não acontecia desde 2016.

Além do time do sul da Bahia, o Tricolor superou o Galícia, o Bahia de Feira e o Jequié. Nesses confrontos, o time considerado titular só foi escalado para o último confronto. Anteriormente, o Tricolor contou com times mesclados entre atletas com pouca minutagem em 2025 e jogadores formados nas categorias de base do time baiano.

Veja como foi a partida entre Bahia x Barcelona de Ilhéus, pela 4ª rodada do Baiano

Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Letícia Martins/EC Bahia

Em 2016, o ano começou com dois jogos pelo estadual, onde o Bahia venceu a Juazeirense e o Flamengo de Guanambi. Em seguida, foi a vez do Tricolor emendar mais dois triunfos pela Copa do Nordeste, contra Santa Cruz e, novamente, a Juazeirense.

Outra mudança em relação a temporadas anteriores, é a presença do técnico Rogério Ceni no comando do Esquadrão. Desde que o Grupo City assumiu a SAF, no início de 2023, o Bahia passou a aproveitar a estrutura internacional do conglomerado e realizou pré-temporadas em Manchester, na Inglaterra, e em Girona, na Europa. Agora, o Tricolor voltou a começar o ano no Brasil.

A mudança no planejamento foi motivada principalmente pelo novo calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão começará mais cedo, com a primeira rodada marcada para a próxima quarta-feira (28), o que reduziu drasticamente o tempo de preparação. Em 2025, o cenário foi bem diferente, com a Série A começando apenas no fim de março.

Datas e horários dos jogos do Bahia nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quarta-feira (28/1), às 20h - Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo por Reprodução
2ª rodada: Quinta-feira (05/2), às 19h - Bahia x Fluminense, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
3ª rodada: Quarta-feira (11/2), às 21h30 - Vasco da Gama x Bahia, em São Januário, no Rio de Janeiro por Reprodução
4ª rodada: A definir - Bahia x Chapecoense, na Arena Fonte Nova por Reprodução
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
6ª rodada: Domingo (15/3), às 16h - Internacional x Bahia, no Beira-Rio, em Porto Alegre  por Reprodução
7ª rodada:  Quarta-feira (18/3), às 19h - Bahia x RB Bragantino, na Arena Fonte Nova por Reprodução
8ª rodada: Domingo (22/3), às 16h - Remo x Bahia, no Mangueirão, em Belém por Reprodução
1 de 8
1ª rodada: Quarta-feira (28/1), às 20h - Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo por Reprodução

Começo na morosidade

Nas últimas nove temporadas, o desempenho do Bahia em seus quatro primeiros jogos no ano foram abaixo do 100% de aproveitamento, mas não deixaram a desejar. Somente em 2021 e em 2018 que os torcedores tricolores viram seu time perder mais do que vencer. Em ambas as temporadas, o clube venceu um jogo, empatou outro e perdeu dois, o que resulta em um aproveitamento de 33%. Em 2021, os quatro primeiros jogos foram válidos pelo Brasileirão, que não terminou em 2020 pelo início da pandemia.

Nesse recorte, o melhor desempenho do Esquadrão tinha sido em 2023. Na ocasião, o time saiu da sequência com três triunfos e uma derrota, o que equivale a um aproveitamento de 75%. Esse único revés aconteceu justamente no quarto jogo do Bahia naquela temporada. Pela estreia da Copa do Nordeste, o Bahia foi superado pelo Sampaio Corrêa por 1x0.

O desempenho que mais se repetiu foi 66% de aproveitamento. Em 2017, 2019, 2020 e 2020, o Esquadrão começou o ano vencendo duas partidas e empatando nas outras duas oportunidades. Com o time principal no Velho Continente, o Bahia conseguiu 58% de aproveitamento em 2024 e 41% na temporada passada.

LEIA MAIS

Atacante que se destacou no Bahia vive novo auge da carreira em país sul-americano

Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia

Ex-lateral do Bahia acerta retorno para o Brasil após três anos na Europa

Carol Martins projeta temporada ambiciosa com o Bahia: 'Ainda melhor do que foi 2025'

Presente de aniversário? Complentando 53 anos, Rogério Ceni pede reforços para o Bahia

Mais recentes

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
Imagem - Morre Ronan Tyezer, técnico do sub-20 do Águia de Marabá, após acidente na Copinha

Morre Ronan Tyezer, técnico do sub-20 do Águia de Marabá, após acidente na Copinha
Imagem - Após rebaixamento, ex-Bahia projeta virada de chave em rival nordestino

Após rebaixamento, ex-Bahia projeta virada de chave em rival nordestino

MAIS LIDAS

Imagem - Participante do BBB 26 revela que não toma banho todos os dias e detalha estratégia
01

Participante do BBB 26 revela que não toma banho todos os dias e detalha estratégia

Imagem - Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos
02

Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Imagem - Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos
03

Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
04

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo