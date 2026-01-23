VAI SUPERAR?

Após vencer Barcelona de Ilhéus, Bahia iguala marca histórica conquistada há 10 anos

Tricolor vai para o clássico Ba-Vi com um início promissor na temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 04:00

Rogério Ceni esteve à frente do Bahia nos quatro primeiros jogos do clube em 2026 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Primeira competição disputada pelo Bahia na temporada, o Campeonato Baiano é considerado por muitos torcedores como uma obrigação para o Tricolor atropelar os seus adversários e já começar o ano com um título. No entanto, mesmo com a superioridade econômica, a realidade do início de temporada para o Esquadrão não é bem assim. Ao vencer o Barcelona de Ilhéus na última terça-feira (20), o Bahia chegou a quatro triunfos nos primeiros quatro jogos do ano, o que não acontecia desde 2016.

Além do time do sul da Bahia, o Tricolor superou o Galícia, o Bahia de Feira e o Jequié. Nesses confrontos, o time considerado titular só foi escalado para o último confronto. Anteriormente, o Tricolor contou com times mesclados entre atletas com pouca minutagem em 2025 e jogadores formados nas categorias de base do time baiano.

Veja como foi a partida entre Bahia x Barcelona de Ilhéus, pela 4ª rodada do Baiano 1 de 5

Em 2016, o ano começou com dois jogos pelo estadual, onde o Bahia venceu a Juazeirense e o Flamengo de Guanambi. Em seguida, foi a vez do Tricolor emendar mais dois triunfos pela Copa do Nordeste, contra Santa Cruz e, novamente, a Juazeirense.

Outra mudança em relação a temporadas anteriores, é a presença do técnico Rogério Ceni no comando do Esquadrão. Desde que o Grupo City assumiu a SAF, no início de 2023, o Bahia passou a aproveitar a estrutura internacional do conglomerado e realizou pré-temporadas em Manchester, na Inglaterra, e em Girona, na Europa. Agora, o Tricolor voltou a começar o ano no Brasil.

A mudança no planejamento foi motivada principalmente pelo novo calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão começará mais cedo, com a primeira rodada marcada para a próxima quarta-feira (28), o que reduziu drasticamente o tempo de preparação. Em 2025, o cenário foi bem diferente, com a Série A começando apenas no fim de março.

Datas e horários dos jogos do Bahia nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão 1 de 8

Começo na morosidade

Nas últimas nove temporadas, o desempenho do Bahia em seus quatro primeiros jogos no ano foram abaixo do 100% de aproveitamento, mas não deixaram a desejar. Somente em 2021 e em 2018 que os torcedores tricolores viram seu time perder mais do que vencer. Em ambas as temporadas, o clube venceu um jogo, empatou outro e perdeu dois, o que resulta em um aproveitamento de 33%. Em 2021, os quatro primeiros jogos foram válidos pelo Brasileirão, que não terminou em 2020 pelo início da pandemia.

Nesse recorte, o melhor desempenho do Esquadrão tinha sido em 2023. Na ocasião, o time saiu da sequência com três triunfos e uma derrota, o que equivale a um aproveitamento de 75%. Esse único revés aconteceu justamente no quarto jogo do Bahia naquela temporada. Pela estreia da Copa do Nordeste, o Bahia foi superado pelo Sampaio Corrêa por 1x0.