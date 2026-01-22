Acesse sua conta
'Faremos um grande ano', declara zagueiro titular do Vitória sobre temporada

Edu se mantém otimista com o desempenho do Leão em 2026

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:04

Edu mostrou otimismo com temporada do Vitória em 2026
Edu mostrou otimismo com temporada do Vitória em 2026 Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Vitória venceu a primeira na temporada com uma goleada por 4x0 diante da Juazeirense no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Titular do Leão no confronto, o zagueiro Edu celebrou o resultado do clube no confronto e revelou que está otimista com o ano do clube rubro-negro.

Estrear com vitória é sempre bom, né? Fico muito feliz pelo placar que construímos nesse primeiro jogo, mas principalmente pela partida sólida que fizemos, uma atuação realmente muito boa. Todos estão de parabéns

Edu

Zagueiro do Vitória

“Tenho certeza que temos uma grande temporada pela frente. Mantivemos uma base da última temporada e boas peças chegaram para encorpar ainda mais nosso elenco. Os desafios não serão pequenos, sabemos, mas com empenho e disposição faremos um grande ano para este clube e esta torcida que tanto merecem", complementou.

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assume o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.

O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.

Com o resultado, o Leão conquista os seus primeiros três pontos no Baianão e chega aos seis na tabela de classificação. Sem muito tempo para comemorar, o Rubro-negro já precisa ajustar o foco para o clássico Ba-Vi no próximo domingo (25). Válido pela 5ª rodada do estadual, o confronto começa a partir das 16h no gramado do Barradão.

Sobre o clássico, Edu garantiu que o Vitória vai entrar concentrado para o duelo. "Ninguém quer perder. Com certeza será um grande jogo. Em casa somos muito fortes, nós sabemos. Que novamente a gente consiga desempenhar bem e conquistar os três pontos em casa”, finalizou.

