'Faremos um grande ano', declara zagueiro titular do Vitória sobre temporada

Alan Pinheiro
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:04
O Vitória venceu a primeira na temporada com uma goleada por 4x0 diante da Juazeirense no Barradão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Titular do Leão no confronto, o zagueiro Edu celebrou o resultado do clube no confronto e revelou que está otimista com o ano do clube rubro-negro.
EduZagueiro do Vitória
“Tenho certeza que temos uma grande temporada pela frente. Mantivemos uma base da última temporada e boas peças chegaram para encorpar ainda mais nosso elenco. Os desafios não serão pequenos, sabemos, mas com empenho e disposição faremos um grande ano para este clube e esta torcida que tanto merecem", complementou.
Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens, foi a vez dos titulares do Vitória enfim estrearem na temporada para ganhar ritmo de jogo. Renato Kayzer, Erick, Camutanga, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas e outros já foram escolhidos por Jair Ventura, que assume o comando técnico da equipe pela primeira vez em 2026, para iniciar o jogo.
O primeiro tempo contou com um Vitória com o "freio de mão puxado". Mesmo em baixa rotação, os rubro-negros conseguiram marcar duas vezes e ainda viram o adversário ficar com um a menos. Na etapa final, os comandados de Jair Ventura aumentaram o ritmo e controlaram o confronto.
Com o resultado, o Leão conquista os seus primeiros três pontos no Baianão e chega aos seis na tabela de classificação. Sem muito tempo para comemorar, o Rubro-negro já precisa ajustar o foco para o clássico Ba-Vi no próximo domingo (25). Válido pela 5ª rodada do estadual, o confronto começa a partir das 16h no gramado do Barradão.
Sobre o clássico, Edu garantiu que o Vitória vai entrar concentrado para o duelo. "Ninguém quer perder. Com certeza será um grande jogo. Em casa somos muito fortes, nós sabemos. Que novamente a gente consiga desempenhar bem e conquistar os três pontos em casa”, finalizou.