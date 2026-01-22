Acesse sua conta
Após se recuperar de fratura na perna, ex-Vitória mira boa fase em seleção

Revelado pelo Leão da Barra, Rafaelson se naturalizou vietnamita

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 05:00

Cidadão vietnamita, Rafaelson se profissionalizou defendendo as cores do Vitória
Cidadão vietnamita, Rafaelson se profissionalizou defendendo as cores do Vitória Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio

O futebol do Vietnã passou por uma pausa de final de ano e já se prepara para a retomada das competições, prevista para fevereiro. Após um período de férias no Brasil, o atacante Rafaelson — naturalizado vietnamita — retornou ao país asiático e vem se destacando nos amistosos de intertemporada, balançando as redes e demonstrando bom ritmo de jogo.

Em 2025, Rafaelson ficou afastado dos gramados por cerca de dez meses em razão de uma fratura na perna sofrida na final da Copa do Sudeste Asiático. A lesão ocorreu justamente no duelo decisivo em que defendeu a seleção do Vietnã na vitória por 3x2 sobre a Tailândia, resultado que garantiu o título da competição. Já na reta final da última temporada, o atacante conseguiu retornar aos campos, atuando tanto pela seleção quanto pelo Nam Dinh. Fiel à sua característica de goleador, marcou seis gols em apenas três partidas.

Rafaelson  por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Rafaelson  por Divulgação/Nam Dinh
Rafaelson  por VFF/Divulgação
Rafaelson por Divulgação
Rafaelson por Divulgação
Rafaelson por Divulgação
Rafaelson por Divulgação
Totalmente recuperado e agora com mais tempo para se preparar fisicamente, Rafaelson projeta uma sequência ainda mais positiva na segunda parte da temporada, tanto no clube quanto com a camisa da seleção vietnamita.

“Essa pausa de final de ano foi importante para voltarmos agora com a energia renovada. Para mim, em especial, foi fundamental ter um tempo para curtir a família depois de tantos meses de tratamento. Pude voltar na reta final já marcando gol pela seleção e pelo meu clube. Agora, melhor fisicamente e com mais ritmo de jogo, tenho convicção que posso melhorar ainda mais a minha história no Vietnã e estou confiante em mais gols”, ressaltou o atacante de 28 anos.

Com 123 jogos oficiais disputados no futebol vietnamita, Rafaelson não esconde a identificação e a felicidade por atuar no país. “Tenho uma enorme gratidão ao povo do Vietnã que me acolheu e procuro corresponder dentro de campo todo o carinho deles. Me sinto feliz aqui e tenho me empenhando bastante para corresponder a expectativa de todos. Com mais sequência de jogos, creio que voltarei ainda melhor do que antes da lesão”, finalizou.

Cria das categorias de base do Vitória, Rafaelson estreou pelo time profissional aos 18 anos, em 2015. Pelo clube baiano, disputou 16 partidas e marcou um gol antes de seguir carreira no futebol internacional. Antes de chegar ao Vietnã, o atacante ainda acumulou experiências no Japão e na Dinamarca.

No futebol vietnamita, construiu uma trajetória de destaque. Defendeu Nam Dinh, Bình Dinh e Da Nang, somando 79 gols em 108 partidas, além de dois títulos nacionais e participação direta na conquista da ASEAN Football Championship. Com esses números, consolidou-se como um dos principais nomes do futebol do país nos últimos anos.

