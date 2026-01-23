Acesse sua conta
Leão da Série A encaminha contratação de jogador acusado de abuso sexual contra jornalista

Além do atleta, mais três jogadores foram acusados de abuso sexual contra uma jovem jornalista em um hotel de San Miguel de Tucumán

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 12:42

Braian Cufré com a camisa do Central Córdoba
Braian Cufré com a camisa do Central Córdoba Crédito: Reprodução/Instagram

O Remo chegou a um acordo para a contratação do lateral-esquerdo Braian Cufré, de 29 anos. O jogador argentino estava no Central Córdoba, da Argentina, onde foi após ter o contrato rescindido com o Vélez Sarsfield pela acusação de abuso sexual contra uma mulher de 24 anos. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

Além do atleta encaminhado com o Leão, mais três jogadores foram acusados de abuso sexual contra uma jovem jornalista em um hotel de San Miguel de Tucumán, após uma partida contra o Atlético Tucumán pelo Campeonato Argentino. A denúncia foi feita no dia 6 de março de 2024.

De acordo com o relato da vítima, ela aceitou um convite de Sebastián Sosa para encontrá-lo em um hotel da cidade e ficou surpresa ao encontrar os outros três jogadores no local. Ela afirmou que a noite estava transcorrendo normalmente, com consumo de bebidas alcoólicas, até que começou a se sentir mal. Foi nesse momento que ela alega ter sido abusada pelos jogadores. A vítima conseguiu sair do local pela manhã.

Assim que o caso veio à tona, o Vélez Sarsfield divulgou uma nota oficial afastando os quatro jogadores envolvidos no crime. O clube também se colocou à disposição da Justiça de Tucumán para fornecer todas as informações relevantes e colaborar com a investigação do caso.

"A medida foi adotada após uma investigação interna, por meio de um inquérito administrativo, que determinou que os jogadores em questão incorreram em grave conduta antiética no ambiente de trabalho, justificando, assim, a rescisão de seus contratos por justa causa. Os departamentos de Futebol, de Gênero e Jurídico do Clube, entre outros, trabalharam continuamente e em coordenação para tratar a situação com a seriedade que ela merece, seguindo todos os procedimentos adequados e tomando todas as medidas necessárias para salvaguardar e proteger os interesses da Instituição", disse o clube em nota.

Braian Cufré, lateral-esquerdo de 29 anos, foi revelado pelo próprio Vélez Sarsfield e teve passagens pelo Mallorca, da Espanha, e pelo New York City, dos Estados Unidos. Ele retornou ao clube argentino em janeiro de 2024 após rescindir contrato com o Mallorca.

