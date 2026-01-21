Acesse sua conta
Arena Fonte Nova agora tem nova iluminação com mais de 400 refletores; entenda mudança

A estreia da nova iluminação aconteceu nesta terça-feira (20), com a partida entre Bahia e Barcelona de Ilhéus

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:45

Arena Fonte Nova agora conta com nova iluminação
Arena Fonte Nova agora conta com nova iluminação Crédito: Reprodução/ Potência Drones

 apresenta nova iluminação cênica

A temporada 2026 começa com novidades na Arena Fonte Nova, como a inauguração da nova iluminação cênica. O projeto é composto por 478 refletores de LED com tecnologia RGB, capazes de criar inúmeras combinações de cores e efeitos visuais, permitindo a personalização de cenários para eventos esportivos, culturais e institucionais. A estreia da nova iluminação aconteceu nesta terça-feira (20), com a partida entre Bahia e Barcelona de Ilhéus.

Um destaque especial do projeto está na Praça Sul, onde foram dimensionados refletores de LED RGB para valorizar o local. Na área interna, foram instalados 108 refletores de LED RGB, responsáveis por criar ambientes visuais imersivos e versáteis que utilizam a cobertura da Arena como uma verdadeira “tela em branco”, possibilitando a criação de obras de arte iluminadas com composições dinâmicas de luz e cor. Todo o sistema de iluminação da Arena Fonte Nova é controlado pelo padrão internacional DMX.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia

1 de 15
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO

O console de iluminação escolhido para o projeto foi a GrandMA3, plataforma presente nos maiores eventos, arenas e espetáculos do mundo. Essa solução permite a integração total da iluminação da Arena Fonte Nova com os sistemas de iluminação de shows e eventos, possibilitando que a iluminação do palco dialogue e se conecte com todo o equipamento, criando experiências visuais unificadas e de alto impacto para grandes produções

Fonte Nova

Arena Fonte Nova vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027 por San Júnior / EC Bahia

“A vivência dos jogos e eventos vai ganhar ainda mais emoção com tecnologia de ponta e inovação, com cenários personalizados para cada evento e recursos de alto nível, como as principais arenas mundiais”, destaca o presidente da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga.

