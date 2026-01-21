Acesse sua conta
Como é a mansão de Messi à beira-mar nos EUA, com acesso direto ao mar e área exclusiva

Imóvel à beira-mar em área nobre da Flórida tem quase mil metros quadrados, piscina, spa, academia e garagem para carros de luxo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:33

Mansão de Messi
Mansão de Messi Crédito: Reproduçaõ

Lionel Messi, um dos maiores ídolos do futebol mundial e atualmente atleta do Inter Miami, investiu em uma mansão de altíssimo padrão em Fort Lauderdale, no sudeste da Flórida. Avaliada em US$ 10,75 milhões - valor que ultrapassa os R$ 50 milhões na cotação atual -, a residência marca a fase da vida do argentino nos Estados Unidos.

A aquisição foi concluída em 2023 e confirmada à época por agentes do mercado imobiliário envolvidos na negociação. Localizado em uma área nobre e exclusiva, o imóvel soma 975 metros quadrados de área construída e se destaca pelo acesso direto ao litoral.

Mansão de Messi

Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução
Mansão de Messi por Reproduçaõ
1 de 11
Casa de luxo de Messi nos EUA por Reprodução

A mansão possui oito quartos, nove banheiros, um lavabo e uma suíte principal de aproximadamente 150 metros quadrados. A estrutura ainda inclui garagem para três veículos e uma ampla piscina voltada para a área externa.

O destaque da propriedade é a frente marítima de cerca de 50 metros, situada na comunidade de Bay Colony. O espaço conta com duas docas privativas para barcos, o que facilita deslocamentos aquáticos e reforça o perfil de lazer associado à região costeira.

Pensando em conforto e performance, a residência também dispõe de um spa exclusivo e uma sala fitness totalmente equipada, ambientes voltados à rotina de treinos, recuperação física e bem-estar do jogador ao longo da temporada.

A garagem ampla não é por acaso. Messi também é conhecido por manter uma coleção de automóveis de luxo, com modelos de marcas como Ferrari, Maserati, Audi e Mercedes-Benz. Os veículos foram escolhidos por critérios que envolvem desempenho, conforto e valor histórico. A estimativa é que, em 2025, essa coleção alcance cifras milionárias, figurando entre as mais valiosas entre atletas em atividade.

Além do valor de compra, a manutenção do imóvel deve gerar custos anuais estimados em cerca de R$ 412 mil, considerando impostos e encargos locais.

Contrato com Inter Miami

Messi renovou recentemente seu contrato com o Inter Miami até o fim de 2028, consolidando sua permanência esportiva e residencial na Flórida. Desde que chegou ao clube, em 2023, o argentino disputou 82 partidas, marcou 71 gols e deu 37 assistências.

Segundo estimativas da Forbes divulgadas em 2023, o total acumulado de ganhos de Messi ao longo da carreira chega a US$ 1,28 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 6,9 bilhões na cotação atual. Os valores, no entanto, não consideram descontos com impostos e comissões de agentes.

A compra da mansão simboliza estabilidade, planejamento familiar e continuidade da carreira do craque no futebol norte-americano, em um momento de consolidação dentro e fora de campo.

Tags:

Lionel Messi Messi Mansão de Messi

