Como é a mansão de Messi à beira-mar nos EUA, com acesso direto ao mar e área exclusiva

Imóvel à beira-mar em área nobre da Flórida tem quase mil metros quadrados, piscina, spa, academia e garagem para carros de luxo

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:33

Mansão de Messi Crédito: Reproduçaõ

Lionel Messi, um dos maiores ídolos do futebol mundial e atualmente atleta do Inter Miami, investiu em uma mansão de altíssimo padrão em Fort Lauderdale, no sudeste da Flórida. Avaliada em US$ 10,75 milhões - valor que ultrapassa os R$ 50 milhões na cotação atual -, a residência marca a fase da vida do argentino nos Estados Unidos.

A aquisição foi concluída em 2023 e confirmada à época por agentes do mercado imobiliário envolvidos na negociação. Localizado em uma área nobre e exclusiva, o imóvel soma 975 metros quadrados de área construída e se destaca pelo acesso direto ao litoral.

A mansão possui oito quartos, nove banheiros, um lavabo e uma suíte principal de aproximadamente 150 metros quadrados. A estrutura ainda inclui garagem para três veículos e uma ampla piscina voltada para a área externa.

O destaque da propriedade é a frente marítima de cerca de 50 metros, situada na comunidade de Bay Colony. O espaço conta com duas docas privativas para barcos, o que facilita deslocamentos aquáticos e reforça o perfil de lazer associado à região costeira.

Pensando em conforto e performance, a residência também dispõe de um spa exclusivo e uma sala fitness totalmente equipada, ambientes voltados à rotina de treinos, recuperação física e bem-estar do jogador ao longo da temporada.

A garagem ampla não é por acaso. Messi também é conhecido por manter uma coleção de automóveis de luxo, com modelos de marcas como Ferrari, Maserati, Audi e Mercedes-Benz. Os veículos foram escolhidos por critérios que envolvem desempenho, conforto e valor histórico. A estimativa é que, em 2025, essa coleção alcance cifras milionárias, figurando entre as mais valiosas entre atletas em atividade.

Além do valor de compra, a manutenção do imóvel deve gerar custos anuais estimados em cerca de R$ 412 mil, considerando impostos e encargos locais.

Contrato com Inter Miami

Messi renovou recentemente seu contrato com o Inter Miami até o fim de 2028, consolidando sua permanência esportiva e residencial na Flórida. Desde que chegou ao clube, em 2023, o argentino disputou 82 partidas, marcou 71 gols e deu 37 assistências.

Segundo estimativas da Forbes divulgadas em 2023, o total acumulado de ganhos de Messi ao longo da carreira chega a US$ 1,28 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 6,9 bilhões na cotação atual. Os valores, no entanto, não consideram descontos com impostos e comissões de agentes.