Zagueiro do PSG e campeão do mundo com a França é acusado de tráfico humano

Lucas Hernández é denunciado por uma família colombiana por trabalho dissimulado e tráfico de seres humanos

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:40

O zagueiro do PSG e campeão do mundo com a seleção francesa, Lucas Hernández, é alvo de uma denúncia por tráfico humano e trabalho dissimulado, segundo revelou a revista francesa Paris Match. A queixa foi apresentada recentemente ao Ministério Público de Versalhes por uma família colombiana que afirma ter trabalhado para o jogador e para a sua companheira, Victoria Triay, entre setembro de 2024 e novembro de 2025, nos arredores de Paris.

De acordo com a denúncia, um casal e os seus três filhos teriam sido empregados pelo atleta sem qualquer vínculo legal, submetidos a jornadas exaustivas, que variavam entre 72 e 84 horas semanais, e remunerados exclusivamente em dinheiro, sem contrato, registo social ou fiscal. A família desempenhava múltiplas funções na residência do jogador, incluindo segurança, jardinagem, serviços domésticos, cozinha e cuidado de crianças.

Ainda segundo a Paris Match, o primeiro contacto ocorreu em junho de 2024, quando Marie, que vivia na Colômbia, foi convidada por Victoria Triay a trabalhar para o casal, com a promessa de regularização migratória em até seis meses. A jovem entrou em França apenas com passaporte, sem visto, e afirma que os documentos nunca foram providenciados. Com o passar do tempo, outros membros da família também foram chamados para trabalhar no local.

Marie e a mãe atuavam diariamente, sendo que uma delas trabalhava em regime integral, inclusive durante a noite, com salário de 2 mil euros mensais. Os homens da família exerciam funções de segurança, inclusive armados, com remunerações que chegavam a 3 mil euros por mês. Segundo a advogada dos denunciantes, Lola Dubois, nenhum dos cinco trabalhadores teve acesso a férias, benefícios sociais ou qualquer tipo de formalização trabalhista.

A denúncia também aponta que, em fevereiro de 2025, os trabalhadores teriam sido obrigados a assinar acordos de confidencialidade e recebido documentos de identidade espanhóis falsos, numa tentativa de simular uma situação legal no país. Desde novembro, a família já não presta serviços ao casal e relata ter sofrido intimidações após o rompimento da relação de trabalho.

“É uma privação total de direitos. O facto de um jogador profissional, assessorado por advogados, nunca ter fornecido contratos demonstra a intenção da infração”, afirmou Lola Dubois em entrevista à revista francesa.

Procurado, o agente de Lucas Hernández afirmou que o jogador e a sua companheira desconheciam a denúncia e estariam surpresos com as acusações. O caso segue agora sob análise da Justiça francesa.