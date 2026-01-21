Zagueiro do PSG e campeão do mundo com a França é acusado de tráfico humano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:40
O zagueiro do PSG e campeão do mundo com a seleção francesa, Lucas Hernández, é alvo de uma denúncia por tráfico humano e trabalho dissimulado, segundo revelou a revista francesa Paris Match. A queixa foi apresentada recentemente ao Ministério Público de Versalhes por uma família colombiana que afirma ter trabalhado para o jogador e para a sua companheira, Victoria Triay, entre setembro de 2024 e novembro de 2025, nos arredores de Paris.
De acordo com a denúncia, um casal e os seus três filhos teriam sido empregados pelo atleta sem qualquer vínculo legal, submetidos a jornadas exaustivas, que variavam entre 72 e 84 horas semanais, e remunerados exclusivamente em dinheiro, sem contrato, registo social ou fiscal. A família desempenhava múltiplas funções na residência do jogador, incluindo segurança, jardinagem, serviços domésticos, cozinha e cuidado de crianças.
Ainda segundo a Paris Match, o primeiro contacto ocorreu em junho de 2024, quando Marie, que vivia na Colômbia, foi convidada por Victoria Triay a trabalhar para o casal, com a promessa de regularização migratória em até seis meses. A jovem entrou em França apenas com passaporte, sem visto, e afirma que os documentos nunca foram providenciados. Com o passar do tempo, outros membros da família também foram chamados para trabalhar no local.
Marie e a mãe atuavam diariamente, sendo que uma delas trabalhava em regime integral, inclusive durante a noite, com salário de 2 mil euros mensais. Os homens da família exerciam funções de segurança, inclusive armados, com remunerações que chegavam a 3 mil euros por mês. Segundo a advogada dos denunciantes, Lola Dubois, nenhum dos cinco trabalhadores teve acesso a férias, benefícios sociais ou qualquer tipo de formalização trabalhista.
A denúncia também aponta que, em fevereiro de 2025, os trabalhadores teriam sido obrigados a assinar acordos de confidencialidade e recebido documentos de identidade espanhóis falsos, numa tentativa de simular uma situação legal no país. Desde novembro, a família já não presta serviços ao casal e relata ter sofrido intimidações após o rompimento da relação de trabalho.
“É uma privação total de direitos. O facto de um jogador profissional, assessorado por advogados, nunca ter fornecido contratos demonstra a intenção da infração”, afirmou Lola Dubois em entrevista à revista francesa.
Procurado, o agente de Lucas Hernández afirmou que o jogador e a sua companheira desconheciam a denúncia e estariam surpresos com as acusações. O caso segue agora sob análise da Justiça francesa.
Formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, ao lado do irmão Theo Hernández, Lucas construiu uma carreira de destaque no futebol europeu. Foi titular da seleção francesa campeã do mundo em 2018, transferiu-se para o Bayern de Munique em 2019 por 80 milhões de euros e conquistou a Champions League na temporada 2019/20. Desde 2023, defende o PSG, onde integra o elenco que conquistou, de forma inédita, a Liga dos Campeões na última temporada, embora sem grande protagonismo como titular.