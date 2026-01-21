Acesse sua conta
Zagueiro do PSG e campeão do mundo com a França é acusado de tráfico humano

Lucas Hernández é denunciado por uma família colombiana por trabalho dissimulado e tráfico de seres humanos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:40

Theo Hernández em ação pela seleção francesa
Theo Hernández em ação pela seleção francesa Crédito: Shutterstock

O zagueiro do PSG e campeão do mundo com a seleção francesa, Lucas Hernández, é alvo de uma denúncia por tráfico humano e trabalho dissimulado, segundo revelou a revista francesa Paris Match. A queixa foi apresentada recentemente ao Ministério Público de Versalhes por uma família colombiana que afirma ter trabalhado para o jogador e para a sua companheira, Victoria Triay, entre setembro de 2024 e novembro de 2025, nos arredores de Paris.

De acordo com a denúncia, um casal e os seus três filhos teriam sido empregados pelo atleta sem qualquer vínculo legal, submetidos a jornadas exaustivas, que variavam entre 72 e 84 horas semanais, e remunerados exclusivamente em dinheiro, sem contrato, registo social ou fiscal. A família desempenhava múltiplas funções na residência do jogador, incluindo segurança, jardinagem, serviços domésticos, cozinha e cuidado de crianças.

A denúncia também aponta que, em fevereiro de 2025, os trabalhadores teriam sido obrigados a assinar acordos de confidencialidade e recebido documentos de identidade espanhóis falsos, numa tentativa de simular uma situação legal no país. Desde novembro, a família já não presta serviços ao casal e relata ter sofrido intimidações após o rompimento da relação de trabalho.

“É uma privação total de direitos. O facto de um jogador profissional, assessorado por advogados, nunca ter fornecido contratos demonstra a intenção da infração”, afirmou Lola Dubois em entrevista à revista francesa.

Procurado, o agente de Lucas Hernández afirmou que o jogador e a sua companheira desconheciam a denúncia e estariam surpresos com as acusações. O caso segue agora sob análise da Justiça francesa.

Formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, ao lado do irmão Theo Hernández, Lucas construiu uma carreira de destaque no futebol europeu. Foi titular da seleção francesa campeã do mundo em 2018, transferiu-se para o Bayern de Munique em 2019 por 80 milhões de euros e conquistou a Champions League na temporada 2019/20. Desde 2023, defende o PSG, onde integra o elenco que conquistou, de forma inédita, a Liga dos Campeões na última temporada, embora sem grande protagonismo como titular.

