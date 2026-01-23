LEMBRA DELE?

Meia relvado pelo Bahia vai parar na segunda divisão do Campeonato Paulista

Marco Antônio vai disputar a Série A2 do Paulistão pela Inter de Limeira

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 21:00

Marco Antônio em ação pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A Internacional de Limeira anunciou a contratação do meia Marco Antônio para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, a segunda divisão estadual. Revelado pelo Bahia, o jogador de 28 anos defenderá a equipe paulista após passagens recentes por clubes das Séries B e C do futebol brasileiro.

Formado nas categorias de base do Esquadrão, Marco Antônio foi lançado no time principal em 2018 por Guto Ferreira, mas nunca conseguiu se firmar. Na primeira passagem pelo clube, ganhou espaço rapidamente e integrou os elencos campeões do Campeonato Baiano de 2018, 2019 e 2020. Antes do primeiro empréstimo, disputou 59 partidas pelo time principal, com sete gols e duas assistências.

Em 2021, foi emprestado ao Botafogo, onde viveu o melhor momento da carreira. Pelo clube carioca, foi um dos destaques da campanha do acesso à Série A, com 48 jogos, 10 gols e seis assistências na Série B. No ano seguinte, retornou ao Bahia para a disputa da Série B de 2022, em sua segunda passagem pelo clube, atuando em 32 partidas, com cinco gols e três assistências, embora com papel mais secundário no elenco.

A partir de 2023, já fora dos planos do Bahia após a chegada do Grupo City, o meia passou a ser emprestado sucessivamente pelo clube. Naquele ano, defendeu Atlético-GO e Chapecoense, ambos pela Série B. Em 2024, novamente por empréstimo do Tricolor, atuou pelo Remo, na Série C, encerrando seu vínculo com o Bahia ao fim da temporada.

Já sem contrato com o Esquadrão, Marco Antônio iniciou 2025 pelo Água Santa, disputando o Campeonato Paulista, e no segundo semestre defendeu o Náutico, participando da campanha de acesso da Série C para a Série B, além de atuar na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste.