NOVO ANO

Após rebaixamento, ex-Bahia projeta virada de chave em rival nordestino

Bruno Ferreira foi formado nas categorias de base do Esquadrão, onde se transferiu para o Náutico antes de estrear profissionalmente

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:54

Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, foi formado no Bahia Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará finalizou a primeira fase do Campeonato Cearense na liderança do grupo B e garantiu classificação para a segunda fase do estadual. Em duas partidas, a meta do Vovô foi defendida pelo ex-goleiro do Bahia Bruno Ferreira. Nesses dois jogos, o time, que foi rebaixado no ano passado, sofreu apenas um gol.

Com 84 partidas pelo Ceará, Bruno Ferreira enalteceu a largada de 2026 e o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Mozart. “Sempre é importante vencer e no meu caso, como goleiro, sofrendo poucos gol. O time começou bem o ano e isso é crucial para a sequência de trabalho do técnico Mozart. É um treinador que tem muitos conceitos de jogo, que gosta de ter a posse de bola e a cada treinamento vejo que o elenco tem entendido o seu modelo de jogo”, destacou o camisa 94.

Bastante identificado com o clube, Bruno Ferreira fez questão de reforçar o seu comprometimento com os objetivos do Vovô na atual temporada. “Sou muito feliz no Ceará e quero seguir no clube desenvolvendo uma bonita trajetória. Mesmo com algumas sondagens, sempre estive focado em ajudar o time e não será diferente neste ano. Queremos muito o tricampeonato estadual e, logicamente, o nosso retorno à Série A. Estou motivado e confiante que temos tudo para atingirmos as nossas metas”, concluiu.