NOVO AMOR?

Fiuk aparece na cama com loira misteriosa e agita as redes sociais

Cantor compartilhou fotos em clima de intimidade

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 09:23

Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa Crédito: Reprodução/Instagram

Fiuk, de 35 anos, movimentou as redes sociais no último sábado (24) ao compartilhar uma sequência de fotos em clima de romance com uma mulher loira cuja identidade não foi revelada. As imagens foram publicadas no Instagram e rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

Nos registros, o cantor aparece deitado em uma cama ao lado da mulher, em um momento de intimidade. Ambos surgem com os ombros à mostra, enquanto a loira apoia o rosto no pescoço do ex-BBB.

Discreto em relação à vida amorosa, Fiuk não deu detalhes sobre quem é a mulher nem explicou qual seria o status da relação. Ele ainda optou por não se manifestar na legenda, deixando-a em branco. O mistério foi suficiente para atiçar a curiosidade do público.