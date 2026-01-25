Fiuk aparece na cama com loira misteriosa e agita as redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 09:23
Fiuk, de 35 anos, movimentou as redes sociais no último sábado (24) ao compartilhar uma sequência de fotos em clima de romance com uma mulher loira cuja identidade não foi revelada. As imagens foram publicadas no Instagram e rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.
Nos registros, o cantor aparece deitado em uma cama ao lado da mulher, em um momento de intimidade. Ambos surgem com os ombros à mostra, enquanto a loira apoia o rosto no pescoço do ex-BBB.
Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa
Discreto em relação à vida amorosa, Fiuk não deu detalhes sobre quem é a mulher nem explicou qual seria o status da relação. Ele ainda optou por não se manifestar na legenda, deixando-a em branco. O mistério foi suficiente para atiçar a curiosidade do público.
Nos comentários, fãs e internautas levantaram diversas teorias. Alguns chegaram a questionar se as imagens seriam fruto de inteligência artificial, enquanto outros cogitaram que a mulher poderia ser Deolane Bezerra, com quem o filho de Fábio Jr. teve um relacionamento conturbado no passado. "Cada dia é uma novidade", comentou uma seguidora.