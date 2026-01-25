Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fiuk aparece na cama com loira misteriosa e agita as redes sociais

Cantor compartilhou fotos em clima de intimidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 09:23

Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa
Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa Crédito: Reprodução/Instagram

Fiuk, de 35 anos, movimentou as redes sociais no último sábado (24) ao compartilhar uma sequência de fotos em clima de romance com uma mulher loira cuja identidade não foi revelada. As imagens foram publicadas no Instagram e rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

Nos registros, o cantor aparece deitado em uma cama ao lado da mulher, em um momento de intimidade. Ambos surgem com os ombros à mostra, enquanto a loira apoia o rosto no pescoço do ex-BBB.

Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa

Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa por Reprodução/Instagram
Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa por Reprodução/Instagram
Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa por Reprodução/Instagram
Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa por Reprodução/Instagram
Fiuk (BBB21) por Reprodução/Redes Sociais
Fiuk (BBB21) por Reprodução/Redes Sociais
Fiuk (BBB21) por Reprodução/Redes Sociais
Fiuk fez desabafo nas redes sociais por Reprodução | TV Globo
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
1 de 15
Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa por Reprodução/Instagram

Discreto em relação à vida amorosa, Fiuk não deu detalhes sobre quem é a mulher nem explicou qual seria o status da relação. Ele ainda optou por não se manifestar na legenda, deixando-a em branco. O mistério foi suficiente para atiçar a curiosidade do público.

Nos comentários, fãs e internautas levantaram diversas teorias. Alguns chegaram a questionar se as imagens seriam fruto de inteligência artificial, enquanto outros cogitaram que a mulher poderia ser Deolane Bezerra, com quem o filho de Fábio Jr. teve um relacionamento conturbado no passado. "Cada dia é uma novidade", comentou uma seguidora.

Leia mais

Imagem - Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão

Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão

Imagem - VÍDEO: Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador

VÍDEO: Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador

Imagem - Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

Tags:

Cama Famosos Fiuk Redes Sociais

Mais recentes

Imagem - Universo envia novas conexões: Hoje (25 de janeiro) marca um dia de virada social para 3 signos

Universo envia novas conexões: Hoje (25 de janeiro) marca um dia de virada social para 3 signos
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de janeiro): os signos entendem o que merece continuidade

Cor e número da sorte de hoje (25 de janeiro): os signos entendem o que merece continuidade
Imagem - Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão

Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão

MAIS LIDAS

Imagem - Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama
01

Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama

Imagem - Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)
02

Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)

Imagem - Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar
03

Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

Imagem - Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora
04

Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora