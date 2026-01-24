VIOLÊNCIA

Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama

Médica denunciou artista



Imagens que circulam nas redes sociais desde este sábado (24) colocaram o cantor paraibano João Lima no centro de uma investigação por violência doméstica. O vídeo, gravado no quarto do casal, mostra a esposa do artista - Raphaella Brilhante, uma influenciadora e médica com mais de 579 mil seguidores nas redes - sendo agredida. O vídeo rapidamente ganhou grande repercussão on-line.

Após os episódios, a mulher procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em João Pessoa, onde registrou boletim de ocorrência, prestou depoimento e solicitou medidas protetivas de urgência à Justiça contra o cantor, que possui mais de 68 mil seguidores no Instagram. O caso é acompanhado pela Polícia Civil da Paraíba, que informou que as investigações estão em andamento, mas não pode divulgar detalhes, já que as diligências seguem em curso.

Segundo o relato da vítima, as agressões começaram durante a lua de mel do casal, realizada há cerca de dois meses. Antes desse período, não havia registros de violência física. Atualmente, ela está separada de João Lima e deixou a residência onde moravam, passando a viver novamente com os pais por medo. A mãe de Raphaella disse que ela está gravemente ferida e afirmou que o genro tentou matar a influenciadora (leia aqui).

Diante da repercussão do caso, a Prefeitura de Mulungu decidiu cancelar a apresentação do artista, que estava prevista para acontecer neste sábado, durante a festa de São Sebastião. A prefeita Daniela Rodrigues Ribeiro explicou a decisão e afirmou: "Na cadeira de prefeita de Mulungu não posso em momento algum compactuar de nenhuma forma com qualquer tipo de violação de direitos da mulher, pois a violência contra a mulher fere profundamente os valores que nossa gestão defende".

Ela acrescentou ainda: "Neste espírito, esperamos que os fatos noticiados sejam esclarecidos judicialmente dentro das leis do nosso País".

A deputada estadual e presidente do PT na Paraíba, Cida Ramos, também se pronunciou sobre o episódio por meio de publicação no X (antigo Twitter). Segundo ela, as imagens divulgadas "são estarrecedoras e revelam, de forma cruel, a violência que milhares de mulheres enfrentam diariamente em nosso País".

Em outro trecho, a parlamentar declarou: "Exijo punição imediata com todo o rigor da lei e estarei acompanhando cada passo desse caso. Esse episódio não é um fato isolado. Ele é expressão de uma cultura de patriarcal e misógina, que insiste em naturalizar a dominação e a agressão sobre o corpo e a vida das mulheres".