Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama

Médica denunciou artista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Carol Neves

  • Estadão

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:02

Cantor João Lima aparece em imagem agredindo esposa
Cantor João Lima aparece em imagem agredindo esposa Crédito: Reprodução

Imagens que circulam nas redes sociais desde este sábado (24) colocaram o cantor paraibano João Lima no centro de uma investigação por violência doméstica. O vídeo, gravado no quarto do casal, mostra a esposa do artista - Raphaella Brilhante, uma influenciadora e médica com mais de 579 mil seguidores nas redes - sendo agredida. O vídeo rapidamente ganhou grande repercussão on-line.

Após os episódios, a mulher procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em João Pessoa, onde registrou boletim de ocorrência, prestou depoimento e solicitou medidas protetivas de urgência à Justiça contra o cantor, que possui mais de 68 mil seguidores no Instagram. O caso é acompanhado pela Polícia Civil da Paraíba, que informou que as investigações estão em andamento, mas não pode divulgar detalhes, já que as diligências seguem em curso.

Cantor João Lima

João Lima por Reprodução
Cena de agressão foi filmada por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
1 de 6
João Lima por Reprodução

Segundo o relato da vítima, as agressões começaram durante a lua de mel do casal, realizada há cerca de dois meses. Antes desse período, não havia registros de violência física. Atualmente, ela está separada de João Lima e deixou a residência onde moravam, passando a viver novamente com os pais por medo. A mãe de Raphaella disse que ela está gravemente ferida e afirmou que o genro tentou matar a influenciadora (leia aqui).

Diante da repercussão do caso, a Prefeitura de Mulungu decidiu cancelar a apresentação do artista, que estava prevista para acontecer neste sábado, durante a festa de São Sebastião. A prefeita Daniela Rodrigues Ribeiro explicou a decisão e afirmou: "Na cadeira de prefeita de Mulungu não posso em momento algum compactuar de nenhuma forma com qualquer tipo de violação de direitos da mulher, pois a violência contra a mulher fere profundamente os valores que nossa gestão defende".

Ela acrescentou ainda: "Neste espírito, esperamos que os fatos noticiados sejam esclarecidos judicialmente dentro das leis do nosso País".

A deputada estadual e presidente do PT na Paraíba, Cida Ramos, também se pronunciou sobre o episódio por meio de publicação no X (antigo Twitter). Segundo ela, as imagens divulgadas "são estarrecedoras e revelam, de forma cruel, a violência que milhares de mulheres enfrentam diariamente em nosso País".

Em outro trecho, a parlamentar declarou: "Exijo punição imediata com todo o rigor da lei e estarei acompanhando cada passo desse caso. Esse episódio não é um fato isolado. Ele é expressão de uma cultura de patriarcal e misógina, que insiste em naturalizar a dominação e a agressão sobre o corpo e a vida das mulheres".

A reportagem não conseguiu contato com a assessoria do artista, nem com a vítima. O espaço segue aberto. 

