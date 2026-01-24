Acesse sua conta
'Ele tentou matá-la', diz mãe de influenciadora agredida por cantor

Em conversa com a coluna, a mãe da vítima relato agressões frequentes e diz que violência começou na lua de mel

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 20:04

Raphaella Brilhante
João Lima e Raphaella Brilhante Crédito: Reprodução

O caso de violência doméstica envolvendo o cantor paraibano João Lima ganhou novos desdobramentos após declarações de Kellyane Brilhante, mãe da médica e influenciadora digital Raphaella Brilhante.

Em conversa com a coluna, ela declarou que a filha está em estado físico e emocional delicado após episódios de agressão atribuídos ao marido. “Não estamos nada bem”, disse Kellyane, ao relatar que Raphaella sofreu ferimentos graves. De acordo com a mãe, a vítima teve o braço quebrado e passou por exame de corpo de delito.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

