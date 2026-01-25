INTESTINO

O farelo desprezado no mercado que limpa o intestino e faz o pneuzinho desaparecer

Pouco lembrado pelo consumidor, o farelo reúne fibras e minerais essenciais

25 de janeiro de 2026

Derivado da moagem dos grãos, o alimento vai além da dieta tradicional Crédito: Freepik

Ignorado por muitos, o farelo atua silenciosamente no organismo. Rico em fibras, ele ajuda a regular o intestino e pode contribuir para a diminuição da gordura abdominal.

Mesmo sendo resultado do processamento industrial, o alimento concentra nutrientes importantes para o funcionamento do corpo.

A simplicidade costuma afastar o interesse, mas seus efeitos chamam atenção. Aos poucos, o farelo ganha espaço em conversas sobre saúde e bem-estar digestivo.

Quando o simples supera o popular

Superalimentos costumam ser associados a ingredientes exóticos e caros. Frutas importadas e sementes raras dominam listas de tendências alimentares atuais.

Enquanto isso, o farelo permanece esquecido nas prateleiras. Sua origem como subproduto faz com que muitos não percebam seu potencial nutricional.

Essa visão começa a mudar à medida que estudos e recomendações destacam sua contribuição para a saciedade e para o equilíbrio intestinal.

Entendendo a origem do farelo

O farelo é a parte externa dos grãos, retirada durante a moagem. Ele pode ser produzido a partir de cereais variados, mantendo propriedades semelhantes.

Na aveia, por exemplo, os flocos passam por processamento diferente. Já o farelo concentra a camada externa, responsável por armazenar fibras e minerais.

Mesmo não sendo o produto final mais valorizado, o farelo oferece vitaminas do complexo B, além de nutrientes que auxiliam no metabolismo e no sistema nervoso.

Ação direta no apetite e na digestão

As fibras presentes no farelo retardam a digestão e prolongam a sensação de saciedade. Esse efeito ajuda a reduzir o consumo excessivo ao longo do dia.

Por isso, nutricionistas indicam sua inclusão em refeições simples. Misturado a bebidas ou alimentos matinais, o consumo é prático e acessível.

No intestino, o impacto é perceptível. O farelo favorece o funcionamento regular e contribui para a eliminação de toxinas acumuladas.

Equilíbrio é a chave do consumo

Embora todos os tipos tragam benefícios, o farelo de trigo e o de milho costumam ser indicados em dietas voltadas à perda de peso.

A escolha depende do hábito alimentar e da tolerância individual. O mais importante é não exagerar na quantidade diária.