Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O farelo desprezado no mercado que limpa o intestino e faz o pneuzinho desaparecer

Pouco lembrado pelo consumidor, o farelo reúne fibras e minerais essenciais

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08:00

Derivado da moagem dos grãos, o alimento vai além da dieta tradicional
Derivado da moagem dos grãos, o alimento vai além da dieta tradicional Crédito: Freepik

Ignorado por muitos, o farelo atua silenciosamente no organismo. Rico em fibras, ele ajuda a regular o intestino e pode contribuir para a diminuição da gordura abdominal.

Mesmo sendo resultado do processamento industrial, o alimento concentra nutrientes importantes para o funcionamento do corpo.

A simplicidade costuma afastar o interesse, mas seus efeitos chamam atenção. Aos poucos, o farelo ganha espaço em conversas sobre saúde e bem-estar digestivo.

Veja os 10 alimentos com maior quantidade de proteína

 10º Amendoim cru possui 27 g de proteína em 100 g. por Shutterstock
9° Tilápia cozida possui 22,2 g de proteína a cada 100 g. por Freepik
8º Queijo mussarela possui 23 g de proteína a cada 100 g. por
7° Atum em conserva em óleo possui 25,3 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
6º Salmão grelhado possui 25,4 g de proteína a cada 100 g. por Imagem: New Africa | Shutterstock
5° Fígado bovino grelhado possui 29,9 g de proteína a cada 100 g. por Imagem: zefirchik06 | Shutterstock
4º Peito de frango sem pele grelhado possui 32 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
3° Sardinha assada possui 32,2 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
2° O patinho possui 35,9 g de proteína a cada 100 g. por Shutterstock
1º A proteína texturizada de soja possui 50 g de proteína a casa 100 g. por Imagem: Nedim Bajramovic | Shutterstock
1 de 10
 10º Amendoim cru possui 27 g de proteína em 100 g. por Shutterstock

Quando o simples supera o popular

Superalimentos costumam ser associados a ingredientes exóticos e caros. Frutas importadas e sementes raras dominam listas de tendências alimentares atuais.

Enquanto isso, o farelo permanece esquecido nas prateleiras. Sua origem como subproduto faz com que muitos não percebam seu potencial nutricional.

Essa visão começa a mudar à medida que estudos e recomendações destacam sua contribuição para a saciedade e para o equilíbrio intestinal.

Entendendo a origem do farelo

O farelo é a parte externa dos grãos, retirada durante a moagem. Ele pode ser produzido a partir de cereais variados, mantendo propriedades semelhantes.

Na aveia, por exemplo, os flocos passam por processamento diferente. Já o farelo concentra a camada externa, responsável por armazenar fibras e minerais.

Mesmo não sendo o produto final mais valorizado, o farelo oferece vitaminas do complexo B, além de nutrientes que auxiliam no metabolismo e no sistema nervoso.

Leia mais

Imagem - 'A localização é perfeita': homem vive sozinho em caverna há mais de 50 anos

'A localização é perfeita': homem vive sozinho em caverna há mais de 50 anos

Imagem - Acorda no meio da noite? O problema pode ser o açúcar, não a bexiga

Acorda no meio da noite? O problema pode ser o açúcar, não a bexiga

Imagem - A guardiã das memórias de cidade no Nordeste que tem peregrinação de mais de 700 anos

A guardiã das memórias de cidade no Nordeste que tem peregrinação de mais de 700 anos

Ação direta no apetite e na digestão

As fibras presentes no farelo retardam a digestão e prolongam a sensação de saciedade. Esse efeito ajuda a reduzir o consumo excessivo ao longo do dia.

Por isso, nutricionistas indicam sua inclusão em refeições simples. Misturado a bebidas ou alimentos matinais, o consumo é prático e acessível.

No intestino, o impacto é perceptível. O farelo favorece o funcionamento regular e contribui para a eliminação de toxinas acumuladas.

Equilíbrio é a chave do consumo

Embora todos os tipos tragam benefícios, o farelo de trigo e o de milho costumam ser indicados em dietas voltadas à perda de peso.

A escolha depende do hábito alimentar e da tolerância individual. O mais importante é não exagerar na quantidade diária.

A orientação geral é consumir de uma a três colheres de sopa por dia. O excesso pode causar desconfortos digestivos e prejudicar os resultados.

Mais recentes

Imagem - Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão

Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão
Imagem - VÍDEO: Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador

VÍDEO: Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador
Imagem - Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

Saiba qual é a primeira atração confirmada para o Festival de Verão 2027

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto
02

Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
03

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama
04

Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama