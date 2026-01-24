ASTROLOGIA

Relacionamentos finalmente entram em uma fase de melhora e 5 signos sentem conexões mais firmes e verdadeiras nesta semana

Diálogo honesto, limites claros e decisões maduras fortalecem vínculos entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:00

Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Esta semana entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro marca um avanço importante na vida afetiva de alguns signos. Mesmo com desafios pontuais, o período favorece quem escolhe a verdade, evita ilusões e constrói relações com mais presença e consciência. Melhorar não significa ausência de conflito, mas sim maturidade para lidar com ele de forma mais saudável. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Sua vida amorosa começa a melhorar quando você para de tentar controlar o rumo das coisas. Mudanças profundas surgem a partir do momento em que você se alinha ao que realmente quer para o seu futuro. Relações se fortalecem quando há espaço para escolhas individuais e crescimento mútuo. Ao agir com mais verdade e menos medo, o vínculo se transforma.

Dica cósmica: Soltar o controle também é uma forma de cuidar.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Leão: O período favorece conversas importantes e decisões compartilhadas. Relações ganham mais força quando você adota uma postura de parceria real, pensando no futuro a dois. Se estiver solteira, convites, encontros e novas conexões surgem com mais facilidade. O amor melhora quando a comunicação flui sem jogos ou orgulho.

Dica cósmica: Falar com o coração aproxima mais do que impressionar.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Libra: Seus relacionamentos evoluem quando você aprende a respeitar seus próprios limites. Evitar conflitos ou se anular só adia problemas que precisam ser resolvidos. Esta semana pede atitude, clareza e responsabilidade emocional. Se estiver solteira, atenção aos sinais e à coerência entre discurso e atitudes de quem se aproxima.

Dica cósmica: Harmonia começa pelo respeito a si mesma.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Sagitário: O amor se torna mais sério e exige coerência entre sonho e realidade. É um ótimo momento para visualizar o tipo de relação que você deseja, mas sem promessas vazias ou pressa excessiva. Relações melhoram quando você constrói aos poucos, com verdade e presença. Se estiver solteira, conexões mais significativas ganham espaço.

Dica cósmica: Levar o tempo certo evita decepções.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Peixes: O período favorece diálogos sinceros sobre o futuro e ajuda a curar inseguranças recentes. Você se sente mais confiante para dizer o que pensa e deseja em uma relação. Há chance de fortalecer um vínculo existente ou abrir espaço para um novo encontro cheio de significado. O amor melhora quando você confia na própria intuição e age com clareza.

Dica cósmica: Dizer o que sente muda o rumo da história.