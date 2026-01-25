Acesse sua conta
O universo entra em ação: Câncer, Sagitário e outros 5 signos passam a atrair bênçãos importantes a partir de agora

Depois de anos entre altos e baixos, um novo período mais leve e favorável começa a se desenhar para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período marcado por avanços e obstáculos na mesma medida, uma virada começa a se consolidar. Segundo o astrólogo Joshua Pingley, os próximos meses trazem uma energia mais leve e favorável, especialmente para alguns signos que entram agora em um ciclo de bênçãos contínuas. Não se trata apenas de sorte imediata, mas de um processo que começa agora e se estende, trazendo crescimento, clareza e recompensas em diferentes áreas da vida. 

Gêmeos: Um período de expansão começa a ganhar forma, especialmente no campo material e nas decisões de longo prazo. Você se sente mais confiante para assumir riscos que antes pareciam grandes demais. Quando você aposta em si, as recompensas tendem a acompanhar essa escolha.

Dica cósmica: Confiança é o primeiro passo para atrair prosperidade.

Filmes para o signo de Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
1 de 10
Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Câncer: As bênçãos chegam de dentro para fora. Um processo interno de amadurecimento e valorização do que você já construiu prepara o terreno para avanços concretos. Ao longo do período, ganhos importantes também se refletem em segurança e estabilidade.

Dica cósmica: Reconhecer o que já existe abre espaço para receber mais.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Leão: Um ciclo de brilho pessoal se inicia, trazendo oportunidades de crescimento, mudanças positivas na imagem pessoal e decisões que redefinem sua trajetória. Você se sente mais seguro para fazer movimentos ousados que mudam o rumo da sua vida.

Dica cósmica: Assumir o protagonismo atrai boas oportunidades.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Escorpião: Depois de fases de estagnação e testes emocionais, você entra em um período de crescimento intenso. Relações e projetos passam por ajustes importantes, mas tudo converge para fortalecimento e transformação verdadeira.

Dica cósmica: Nem todo teste é atraso, alguns são preparação.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Sagitário: As bênçãos se intensificam principalmente nos relacionamentos e nas parcerias. Novas conexões trazem movimento e renovação, mas pedem critério. Ao manter seus valores claros, você aproveita o melhor desse ciclo.

Dica cósmica: Escolher bem com quem caminhar muda tudo.

Filmes para o signo de Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
1 de 10
Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Capricórnio: Um período favorável se abre para vínculos duradouros, tanto pessoais quanto profissionais. Você passa a construir relações mais sólidas e alinhadas com quem você se tornou. O autoconhecimento também se fortalece.

Dica cósmica: Relações saudáveis também são conquistas.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Aquário: O ano traz redescoberta pessoal e expansão nas relações. Você se sente mais vivo, confiante e aberto a conexões mais profundas. O período favorece tanto o crescimento interno quanto avanços importantes na vida a dois.

Dica cósmica: Se permitir sentir também é evolução.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Leão Escorpião Sagitário Capricórnio Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

