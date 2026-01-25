ASTROLOGIA

O universo entra em ação: Câncer, Sagitário e outros 5 signos passam a atrair bênçãos importantes a partir de agora

Depois de anos entre altos e baixos, um novo período mais leve e favorável começa a se desenhar para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período marcado por avanços e obstáculos na mesma medida, uma virada começa a se consolidar. Segundo o astrólogo Joshua Pingley, os próximos meses trazem uma energia mais leve e favorável, especialmente para alguns signos que entram agora em um ciclo de bênçãos contínuas. Não se trata apenas de sorte imediata, mas de um processo que começa agora e se estende, trazendo crescimento, clareza e recompensas em diferentes áreas da vida.

Gêmeos: Um período de expansão começa a ganhar forma, especialmente no campo material e nas decisões de longo prazo. Você se sente mais confiante para assumir riscos que antes pareciam grandes demais. Quando você aposta em si, as recompensas tendem a acompanhar essa escolha.

Dica cósmica: Confiança é o primeiro passo para atrair prosperidade.

Câncer: As bênçãos chegam de dentro para fora. Um processo interno de amadurecimento e valorização do que você já construiu prepara o terreno para avanços concretos. Ao longo do período, ganhos importantes também se refletem em segurança e estabilidade.

Dica cósmica: Reconhecer o que já existe abre espaço para receber mais.

Leão: Um ciclo de brilho pessoal se inicia, trazendo oportunidades de crescimento, mudanças positivas na imagem pessoal e decisões que redefinem sua trajetória. Você se sente mais seguro para fazer movimentos ousados que mudam o rumo da sua vida.

Dica cósmica: Assumir o protagonismo atrai boas oportunidades.

Escorpião: Depois de fases de estagnação e testes emocionais, você entra em um período de crescimento intenso. Relações e projetos passam por ajustes importantes, mas tudo converge para fortalecimento e transformação verdadeira.

Dica cósmica: Nem todo teste é atraso, alguns são preparação.

Sagitário: As bênçãos se intensificam principalmente nos relacionamentos e nas parcerias. Novas conexões trazem movimento e renovação, mas pedem critério. Ao manter seus valores claros, você aproveita o melhor desse ciclo.

Dica cósmica: Escolher bem com quem caminhar muda tudo.

Capricórnio: Um período favorável se abre para vínculos duradouros, tanto pessoais quanto profissionais. Você passa a construir relações mais sólidas e alinhadas com quem você se tornou. O autoconhecimento também se fortalece.

Dica cósmica: Relações saudáveis também são conquistas.

Aquário: O ano traz redescoberta pessoal e expansão nas relações. Você se sente mais vivo, confiante e aberto a conexões mais profundas. O período favorece tanto o crescimento interno quanto avanços importantes na vida a dois.

Dica cósmica: Se permitir sentir também é evolução.