Especialista alerta por que você não deve tomar banho enquanto a máquina de lavar está funcionando

Saiba por que especialistas recomendam separar o momento da ducha da lavagem de roupas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 08:00

Apesar de incomum, alguns banheiros antigos possuem maquina de lavar integrada
Apesar de incomum, alguns banheiros antigos possuem maquina de lavar integrada Crédito: Freepik

Muitas pessoas acreditam que a tecnologia moderna eliminou todos os riscos elétricos dentro de casa. Contudo, manter a máquina de lavar funcionando enquanto você usa o chuveiro ainda exige atenção redobrada, independentemente da idade do imóvel. 

A visão de quem entende de segurança

A especialista Niina Silander destaca que "tomar banho com a máquina de lavar em funcionamento é uma má ideia, caso haja risco de a máquina molhar". Essa recomendação visa evitar que o motor do aparelho receba umidade excessiva. 

Além disso, Tarja Marjomaa, pesquisadora da funcionalidade do lar, reforça que o banho e a lavagem devem ser tarefas isoladas. O risco de acidentes se torna muito maior em locais úmidos quando existem equipamentos energizados ligados simultaneamente. Isso vale para os moradores de apartamentos pequenos, em que a máquina de lavar fica instalada dentro do banheiro.

Por que o choque elétrico acontece

O maior perigo enfrentado pelos moradores é a ocorrência de um choque elétrico severo no banheiro. Como a umidade potencializa a condutividade, infiltrações ou condensação facilitam o caminho para que correntes de fuga atinjam os usuários.

Dessa forma, quem mora em prédios construídos antes da década de 1990 deve ter cuidado triplicado. Essas residências costumam apresentar tomadas sem o aterramento necessário, o que torna as instalações elétricas obsoletas e bastante perigosas.

Medidas para proteger seu lar

Você pode garantir mais segurança instalando um relé de corrente residual no seu painel elétrico. Esse componente desliga a energia quase no mesmo instante em que detecta uma falha, protegendo quem está usando o ambiente.

Por outro lado, a distância entre a máquina e o chuveiro também desempenha um papel fundamental. Caso o espaço seja pequeno, o uso de cortinas ou box impede que a água danifique componentes eletrônicos e peças metálicas.

Casas

