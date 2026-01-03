DICAS

Por que você não deve deixar a porta da máquina de lavar aberta

Costume comum após a lavagem pode favorecer mofo e danos invisíveis

Agência Correio

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11:00

Exposição prolongada afeta peças sensíveis do eletrodoméstico Crédito: freepik

Abrir a porta da máquina de lavar após o uso virou regra em muitas casas. A intenção é evitar mau cheiro, mas especialistas indicam que o hábito pode gerar efeitos indesejados ao longo do tempo.

Entre umidade constante e desgaste de peças, a prática exige mais equilíbrio do que parece. O cuidado excessivo pode sair caro quando não se considera como a máquina reage ao ambiente ao seu redor.

O cenário ideal para fungos

A combinação de água, calor e pouca ventilação transforma a máquina de lavar em um ambiente favorável ao mofo. Mesmo sem sinais visíveis, os fungos se desenvolvem lentamente.

É um espaço úmido e escuro, que na maioria das vezes fica fechado, o que o torna propício para o desenvolvimento de mofo e odores desagradáveis, explicam especialistas do setor de limpeza.

Máquinas de abertura frontal exigem atenção redobrada. A borracha da porta retém umidade e resíduos, criando um ponto crítico para o surgimento de odores persistentes nas roupas.

Limpeza ajuda, mas tem limite

A higienização regular continua sendo indispensável. Limpar compartimentos, vedações e realizar lavagens vazias com água quente e alvejante reduz a presença de microrganismos.

Essas ações evitam problemas mais graves, mas não compensam hábitos incorretos após cada uso. A forma como a máquina é deixada entre um ciclo e outro também interfere na conservação.

Por isso, o cuidado deve ir além da limpeza visível e incluir pequenas decisões da rotina doméstica.

Porta aberta demais não é solução

Embora pareça contraditório, manter a porta aberta por muito tempo acelera o desgaste de peças importantes. O contato constante com ar e luz afeta a borracha de vedação.

Com o tempo, ela perde flexibilidade e compromete a vedação. O resultado pode ser vazamento de água durante a lavagem e a necessidade de troca de componentes.

Equilíbrio prolonga a vida útil

O ideal é deixar a porta aberta por apenas 5 minutos. Esse intervalo curto permite a evaporação da umidade sem expor a máquina desnecessariamente. É uma solução simples, mas eficiente.

Outra estratégia é aproveitar a iluminação natural na lavanderia. Ambientes claros dificultam o desenvolvimento de mofo e ajudam a manter a máquina em melhores condições.