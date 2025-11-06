Acesse sua conta
Saiba com que frequência lavar seus travesseiros e elimine ácaros e bactérias que afetam o sono

Aprenda como remover manchas e bactérias sem estragar o enchimento e durma melhor

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 06:00

Descubra o intervalo certo e o passo a passo que deixa seus travesseiros limpos, macios e sem odores
Descubra o intervalo certo e o passo a passo que deixa seus travesseiros limpos, macios e sem odores

Você troca a fronha, mas e o travesseiro? O enchimento acumula suor e microrganismos que roubam conforto e prejudicam o descanso. Conheça o intervalo ideal e o método que devolve volume, maciez e aquele cheirinho de novo.

 A rotina é simples e não pede produtos caros, só atenção a detalhes que muita gente ignora. O segredo está no pré-tratamento, no ciclo da máquina e, sobretudo, na secagem. É aqui que quase todo mundo escorrega — e o resultado não dura.

Cuidados com travesseiros

Travesseiro velho por Shutterstock
Cuide do seu travesseiro de forma fácil por Freepik
Compostos passam da folha para o travesseiro, e do travesseiro para seu couro cabeludo. por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 3
Travesseiro velho por Shutterstock

Antes de qualquer passo, entenda por que ele mancha e fica com odor. O tecido retém umidade e poeira, cenário perfeito para ácaros. Com escolhas certas, você reduz alérgenos, evita deformações e alonga a vida útil. A diferença aparece já na primeira noite.

Por que a limpeza regular muda seu sono

Lavar travesseiros melhora a higiene do quarto e a qualidade do descanso. Suor e bactérias geram odores persistentes e sensação de peso. Quando o sono quebra, o dia seguinte desanda. Uma rotina simples evita esse ciclo e mantém o frescor por mais tempo.

Trocar só a fronha não resolve, porque o problema mora no enchimento. É ali que a umidade se acumula e as manchas amareladas surgem. Ao higienizar o miolo, você corta a raiz do mau cheiro, reduz irritações e garante sustentação estável noite após noite.

O especialista Brandon Pleshek provoca, em entrevista ao portal argentino TN: “Você se lembra da última vez que lavou seus travesseiros? Se a resposta for ‘não faço ideia’, é hora de começar a trabalhar nisso.” A mensagem é direta: crie um calendário e pare de empurrar o cuidado para depois.

Passo a passo para lavar sem deformar

Comece retirando capas e olhando a etiqueta do fabricante. Se houver áreas amareladas, aplique água oxigenada ou um tira-manchas e deixe agir alguns minutos. Esse pré-tratamento suaviza marcas e evita ciclos extras que desgastam o enchimento.

Leve duas peças por vez para equilibrar a máquina, escolha água morna, use pouco detergente e selecione um ciclo delicado. Assim você limpa por dentro sem agredir as fibras. Ao sair, pressione suavemente: se espumar, enxágue de novo até ficar neutro.

Na secagem, a paciência manda. Os travesseiros precisam ficar totalmente secos para afastar mofo e odores. Uma dica valiosa: adicione bolas de tênis limpas no tambor. Elas quebram o bolo interno, devolvem volume e deixam tudo macio e bem fofinho.

Quando repetir e quais sinais observar

Pleshek recomenda lavar a cada três a seis meses. Se você transpira muito ou tem alergias, encurte o intervalo. Manter a frequência certa evita pico de poeira e prolonga a vida útil. O ganho aparece no conforto imediato e também no bolso, a longo prazo.

Fique de olho nos alertas: odor que volta rápido, manchas insistentes, perda de volume ou sensação úmida pela manhã. Esses sinais pedem limpeza antecipada ou, em último caso, substituição. Se o suporte não volta, talvez seja hora de um novo travesseiro.

Entre lavagens, adote hábitos simples e eficientes. Areje o quarto, use protetor sob a fronha e, quando possível, pegue um sol leve para dissipar umidade. Pequenas atitudes, somadas ao calendário, elevam a higiene do ambiente e deixam o sono mais leve.

