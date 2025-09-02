Aprenda a tirar pelos de pets da roupa com truque na máquina de lavar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:15
A luta contra os pelos de animais nas roupas consome tempo e energia, tornando a tarefa de lavanderia ainda mais desafiadora. Mesmo após a máquina, os fiapos frequentemente persistem, fazendo com que peças limpas pareçam sujas e desvalorizadas.
Entretanto, existe um truque genial e poupador de tempo que promete eliminar esses indesejáveis pelos de maneira quase mágica, devolvendo a suas roupas a aparência de novas sem esforço extra. Uma verdadeira revolução para seu dia a dia.
A presença de animais de estimação em casa é uma fonte de alegria, mas também de pelos espalhados por todo lado. Embora aspirar seja essencial, remover pelos das roupas é uma tarefa particularmente teimosa, onde rolos e escovas para tecidos falham em ser uma solução definitiva.
Para resolver o problema dos pelos de animais de forma eficiente, a resposta está em um item simples e comum: o lenço umedecido.
Escolha versões antibacterianas e sem fragrância para um resultado impecável, protegendo suas peças e sua pele.
O procedimento é extremamente fácil. Basta colocar suas roupas no tambor da máquina de lavar como de costume. Adicione de um a três lenços umedecidos, ajustando a quantidade ao volume de roupa. Então, inicie um ciclo de 40 ou 60 graus.
Os lenços umedecidos atuam como poderosos atrativos para pelos e fiapos. Durante o ciclo da máquina, eles capturam essas partículas, impedindo que grudem no tecido. É uma ação eficaz que surpreende pela simplicidade e resultados claros.
Após cada lavagem, é crucial descartar os lenços umedecidos. Eles estarão repletos de pelos e fiapos coletados, e sua reutilização comprometeria a eficácia do truque. Garanta uma rotina de lavagem sempre higiênica e livre de pelos indesejados.