Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo envia alívio, respostas e renovação para Libra, Virgem e Gêmeos ainda esta semana (27 de janeiro)

Signos vivem um dia de fechamento de ciclos e novas perspectivas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14:40

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, para o novo entrar, o velho precisa ir embora com gratidão. Para Libra, o dia pede uma desintoxicação emocional: deixe velhos hábitos para trás e abra espaço para uma paixão renovada.

Virgem sente a necessidade de expandir horizontes; talvez aquele projeto antigo ou um estudo esquecido volte com força total para te levar mais longe.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sessão da Tarde exibe um clássico infantil nesta terça-feira (27 de janeiro)

A Chave domina o Baralho Cigano desta terça-feira (27 de janeiro): soluções se revelam no momento certo

Uma escolha financeira muda tudo a partir de hoje (27 de janeiro) e inicia uma fase de dinheiro em expansão para Câncer e mais 2 signos

O Universo envia um sinal poderoso hoje (27 de janeiro) e obriga Áries, Virgem, Escorpião e Peixes a mudarem o rumo da própria história

Os signos sentem que o dia de hoje (27 de janeiro) pede cautela, silêncio e uma escolha que não deve ser feita

Para os Geminianos, o movimento é interno. É um dia de silêncio estratégico. Aquela resposta que você tanto buscava no barulho do mundo pode surgir em um momento de introspecção.

Confie na sua sensibilidade: o que for verdadeiro, permanecerá.

Leia mais

Imagem - Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Adriano Imperador se revolta após mãe cair em golpe e perder R$ 15 mil: 'Vou te dar 24 horas'

Adriano Imperador se revolta após mãe cair em golpe e perder R$ 15 mil: 'Vou te dar 24 horas'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - BBB 26: No Paredão, Matheus sugere que aliados desistam do jogo se ele for eliminado: 'Apertar o botão vermelho'

BBB 26: No Paredão, Matheus sugere que aliados desistam do jogo se ele for eliminado: 'Apertar o botão vermelho'
Imagem - Remédio venceu? Veja quais são os riscos reais de tomar medicamento fora da validade

Remédio venceu? Veja quais são os riscos reais de tomar medicamento fora da validade
Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

MAIS LIDAS

Imagem - Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade
01

Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Imagem - Marcenaria, luz, excesso de hóspedes: as brigas que corretora que sumiu teve com vizinhos e síndico
02

Marcenaria, luz, excesso de hóspedes: as brigas que corretora que sumiu teve com vizinhos e síndico

Imagem - Capricórnio, Touro, Escorpião e Câncer entram em fase intensa de romance e surpresas nesta terça (27 de janeiro)
03

Capricórnio, Touro, Escorpião e Câncer entram em fase intensa de romance e surpresas nesta terça (27 de janeiro)

Imagem - Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano
04

Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano