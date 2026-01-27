Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14:40
Às vezes, para o novo entrar, o velho precisa ir embora com gratidão. Para Libra, o dia pede uma desintoxicação emocional: deixe velhos hábitos para trás e abra espaço para uma paixão renovada.
Virgem sente a necessidade de expandir horizontes; talvez aquele projeto antigo ou um estudo esquecido volte com força total para te levar mais longe.
Cor de cada signo para 2026
Para os Geminianos, o movimento é interno. É um dia de silêncio estratégico. Aquela resposta que você tanto buscava no barulho do mundo pode surgir em um momento de introspecção.
Confie na sua sensibilidade: o que for verdadeiro, permanecerá.