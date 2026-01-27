Acesse sua conta
Candinho foge com Samir e plano cruel de Zulma vem à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (27 de janeiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) descobrem risco de separação e fogem para o sítio em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) descobrem risco de separação e fogem para o sítio em Êta Mundo Melhor! Crédito: Globo/Gabriel Vaguel

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta terça-feira (27) promete fortes emoções e reviravoltas que podem mudar o rumo de vários personagens. Se você acompanha a trama, já pode se preparar: Candinho toma uma atitude radical para proteger Samir, enquanto Zulma mostra, mais uma vez, até onde é capaz de ir.

Com medo das armações de Zulma, Candinho decide levar Samir para o sítio, numa tentativa desesperada de afastar o menino das garras da vilã. A chegada dos dois ao local é recebida com festa e alívio pelos moradores, que comemoram a presença do garoto longe do perigo. Mas a tranquilidade não deve durar muito.

Zulma, ao descobrir que foi desmascarada pelas crianças, reage da pior forma possível: castiga Samir, Jasmin e Simbá por terem alertado Candinho sobre seu plano de separá-los. A crueldade da personagem revolta quem assiste e reforça o clima de tensão em torno da adoção do menino.

Enquanto isso, Dita decide não se calar. Ela acompanha Estela até a delegacia para denunciar Ernesto pelo crime cometido contra ela, abrindo um novo front de conflito na história. Paralelamente, Ernesto e Sandra revelam a Celso que seguem firmes no plano para destruir Candinho, deixando claro que novas armadilhas vêm aí.

Anacleto e Jocasta assumem de vez o romance, enquanto Tamires surpreende ao beijar Celso, bagunçando ainda mais seus sentimentos. Já Francine propõe uma aliança nada confiável a Mirtes: encontrar as esmeraldas de Cunegundes e dividir o tesouro.

Para completar, Carmem confirma a Zulma que Candinho e Samir estão no sítio, reacendendo a obsessão da vilã. E a Baronesa, sob a identidade de Sandra, tenta se aproximar de Doris, enquanto Lourival entra em pânico com a possibilidade de o segredo de Dita finalmente vir à tona.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

