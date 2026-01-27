Acesse sua conta
Agrado decide se afastar de João Raul e galã dá um ‘fora’ em Naiane; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (27 de janeiro)

História de João Raul e Agrado tem ficado complicada após conspirações

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:15

João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) cantam juntos em 'Coração Acelerado'
João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) cantam juntos em 'Coração Acelerado' Crédito: Globo | Manoella Mello

A relação de Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) tem ficado cada vez mais estremecida em “Coração Acelerado”, após especulações e ciúmes de Naiane (Isabelle Drummond), ex do galã. No capítulo desta terça-feira (27), a mocinha decide se afastar de João Raul, que afirma a Naiane que não deseja reatar seu namoro.

Além disso, Agrado desabafará com Eduarda (Gabz), após Janete revelar a ela sua história com Alaorzinho (Daniel de Oliveira), e pede perdão por ter mentido para a filha. Ronei (Thomás Aquino) diz a João Raul que seus fãs o estão condenando por ter deixado Naiane.

Ainda no capítulo desta terça, Irene (Fernanda Pimenta) desconfia do comportamento de Cinara (Ramille). Tino (Victtor Hugo Maia) alerta Talita (Luellem de Castro) sobre a presença de Agrado na pensão de Zeca (Luiz Henrique Nogueira). Luan (Lucas Wickhaus) aconselha João Raul a não desistir de Agrado. Cinara garante que está do lado de Zilá (Leandra Leal). João Raul se declara para Agrado.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

