Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (27 de janeiro) marca um dia de virada na comunicação para 3 signos; os resultados aparecem de verdade

Signos descobrem o poder das palavras para abrir portas e resolver conflitos antigos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:17

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela conversa que você estava adiando? Hoje o céu facilita tudo. Peixes, sua mente está rápida e clara como água, perfeita para negociações e vendas.

Para os nativos de Aquário, o foco volta-se para a base: falar o que sente no ambiente familiar trará um alívio imediato e fortalecerá suas raízes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sessão da Tarde exibe um clássico infantil nesta terça-feira (27 de janeiro)

A Chave domina o Baralho Cigano desta terça-feira (27 de janeiro): soluções se revelam no momento certo

Uma escolha financeira muda tudo a partir de hoje (27 de janeiro) e inicia uma fase de dinheiro em expansão para Câncer e mais 2 signos

O Universo envia um sinal poderoso hoje (27 de janeiro) e obriga Áries, Virgem, Escorpião e Peixes a mudarem o rumo da própria história

Os signos sentem que o dia de hoje (27 de janeiro) pede cautela, silêncio e uma escolha que não deve ser feita

Gêmeos também se beneficia desse fluxo, mas o segredo aqui é o planejamento nos bastidores. Use sua agilidade mental para organizar a logística da semana.

Uma palavra dita com clareza hoje vale ouro e pode evitar mal-entendidos que durariam meses.

Leia mais

Imagem - Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Adriano Imperador se revolta após mãe cair em golpe e perder R$ 15 mil: 'Vou te dar 24 horas'

Adriano Imperador se revolta após mãe cair em golpe e perder R$ 15 mil: 'Vou te dar 24 horas'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta

Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta
Imagem - Descoberta de 2,6 milhões de anos muda a visão sobre a evolução e o futuro do homem na Terra

Descoberta de 2,6 milhões de anos muda a visão sobre a evolução e o futuro do homem na Terra
Imagem - Solange Almeida expõe encontro constrangedor que selou o fim do Aviões do Forró: 'Me colocaram em um quarto com o Xand’

Solange Almeida expõe encontro constrangedor que selou o fim do Aviões do Forró: 'Me colocaram em um quarto com o Xand’

MAIS LIDAS

Imagem - Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade
01

Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
02

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas

Imagem - Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe
03

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas