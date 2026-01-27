ASTROLOGIA

Hoje (27 de janeiro) marca um dia de virada na comunicação para 3 signos; os resultados aparecem de verdade

Signos descobrem o poder das palavras para abrir portas e resolver conflitos antigos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:17

Sabe aquela conversa que você estava adiando? Hoje o céu facilita tudo. Peixes, sua mente está rápida e clara como água, perfeita para negociações e vendas.



Para os nativos de Aquário, o foco volta-se para a base: falar o que sente no ambiente familiar trará um alívio imediato e fortalecerá suas raízes.

Gêmeos também se beneficia desse fluxo, mas o segredo aqui é o planejamento nos bastidores. Use sua agilidade mental para organizar a logística da semana.

