Cariúcha substituirá Luciana Gimenez no Superpop na Rede TV! e abre o jogo sobre saída do SBT; saiba detalhes

Cariúcha explicou que momento representa uma virada de chave em sua vida

Felipe Sena

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:38

Cariúcha apresentará o Superpop Crédito: Reprodução | Instagram

Novos ciclos se iniciam na vida de Cariúcha, que resolveu deixar o Fofocalizando e o júri do Programa do Ratinho, no SBT, na volta das férias, e agora segue para a Rede TV!, onde comandará o Superpop. A mudança acontece após a emissora demitir Luciana Gimenez, em 16 de janeiro deste ano, abrindo espaço para uma nova fase na atração.

Nesta segunda-feira (26), o jornalista Nelson Rubens anunciou a novidade no programa TV Fama: "A Cariúcha agora já é da RedeTV!. Só falta ver a cópia do contrato. Já assinou o contrato. Tudo ok, ok, Cariúcha. Seja bem-vinda", disse.

Apesar de ter pego os colegas de trabalho e direção do Fofocalizando de surpresa, Cariúcha já vinha sendo sondada pela emissora para assumir o comando do programa. Após assinar o contrato com a emissora, a apresentadora retornou ao SBT na manhã desta terça-feira (27) para trabalhar, mas foi impedida e mandada de volta para casa, mesmo antes do fim do contrato vigente.

Mas afinal, o que teria levado Cariúcha a sair do SBT? A influenciadora explicou que deixa a emissora com “o coração apertado”. “Tenho muito amor e carinho por toda a família Abravanel. O Ratinho, meu patrão, que sempre me ajudou em tudo, me dando oportunidade. Estou indo com muita saudade já do SBT, essa empresa maravilhosa que me acolheu e me deu oportunidade”, disse em entrevista à coluna Lucas Pasin, do Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

Com uma trajetória marcada por lutas e reviravoltas, o momento representa uma virada de chave pessoal na vida de Cariúcha, que ressaltou que a partir do trabalho “está conseguindo dar uma vida melhor para a família”.

Vale ressaltar que Cariúcha tinha um contrato com o SBT, no qual tinha uma multa contratual, que é necessário avisar com 30 dias de antecedência se pretende continuar ou não, para que não se renove automaticamente. “Eu decidi que queria ver propostas de outras emissoras”, explicou.

Propostas foram o que não faltaram, segundo Cariúcha, mas ela decidiu ficar no Superpop, já que o programa tem mais ‘sua cara’, e trata de minorias, segundo ela.

Saída de Luciana Gimenez

Em 16 de janeiro, Luciana Gimenez foi demitida repentinamente da Rede TV!, onde comandou o Superpop durante 25 anos. A apresentadora chegou a publicar um texto nas redes sociais, relembrando sua trajetória. “O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença.

Quebramos tabus de forma leve, despretensiosa e sempre com alegria”, diz um trecho. Confira o post feito por Luciana:

A mãe de Luciana, a atriz Vera Gimenez, abriu o coração no Threads, e detonou a Rede TV! após a saída da apresentadora. “Sinceramente, quando vejo a RedeTV! passando o último programa que a Luciana fez para essa emissora podre, comandada por um gordo sem um pingo de consideração com uma funcionária de 25 anos, desejo que a falência venha logo”, escreveu.

Luciana Gimenez também publicou em suas redes sociais outro texto publicado pela mãe em tom de defesa. No texto, Vera relembra os 25 anos de dedicação da filha ao programa e destaca os sacrifícios pessoais feitos ao longo da trajetória. A atriz também menciona a perda de estrutura do programa nos últimos anos e afirma que Luciana manteve o compromisso com a atração apesar das dificuldades internas.

Na mesma mensagem, Vera elogia o engajamento da filha em pautas sociais, como a defesa de mulheres e da comunidade LGBTQIAPN+, ressaltando que a apresentadora deu visibilidade a pessoas e grupos socialmente e historicamente silenciados.