‘Coração Acelerado’: Alaorzinho passa a perna em Zilá para passar noite com irmã da esposa, Janete

Encontro reacende chamas do passado e pode mudar o rumo da trama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 14:00

Alaorzinho e Janete em 'Coração Acelerado'
Alaorzinho e Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

O reencontro de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e Janete (Letícia Spiller) promete pegar fogo em “Coração Acelerado” e mexer no rumo da trama. Após anos separados, os dois se encontrarão de maneira inesperada. A proximidade forçada acabará criando um clima intenso, capaz de abalar as relações atuais.

As cenas previstas para ir ao ar neste sábado (24), mostram Janete prestes a deixar a cidade quando se envolve em um incidente na estrada, quando tenata ajudar uma cadelinha que é quase atropelada por uma caminhonete.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

No entanto, o susto termina em um ferimento leve, mas o destino surpreende ao revelar que o motorista é Alaorzinho. Daí Janete é convencida a aceitar ajuda ao machucar o joelho.

O empresário se mostra preocupado e a acompanha até uma farmácia para cuidar do ferimento. A chuva forte impede a partida imediata, prolongando a convivência e abrindo espaços para longas conversas e lembranças do passado.

O dia termina com os dois tendo uma refeição simples. Cansada, Janete acaba dormindo no carro e é deixada em segurança em frente ao hospital onde Eliomar (Stepan Nercessian), pai de Agrado (Isadora Cruz) está internado.

Ao amanhecer, tocado pelo encontro, Alaorzinho retorna para casa e enfrenta o olhar desconfiado de Zilá (Leandra Leal). O clima entre o casal fica pesado, abrindo espaço para especulações.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

