‘Coração Acelerado’: Naiane arma plano para seduzir seu primo, João Raul, mas acaba se dando mal

Vilã arma plano sórdido, mas as coisas não acontecem como planejado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:34

Naiane e João Raul em 'Coração Acelerado'
Naiane e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Naiane (Isabelle Drummond) não gosta de saber da aproximação entre Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) em “Coração Acelerado”. Nos próximos capítulos da trama, a vilã arma para ficar sozinha com o garanhão e ter uma noite de amor, mas acaba se dando mal e nada acontece entre os dois.

A patricinha encontra a oportunidade perfeita quando a dupla precisa viajar para Quedas Lindas, cidade fictícia, para gravar um comercial, e como está em Goiânia para um show, aproveita a ausência da rival para colocar o plano em prática. Ela ordena que o piloto do jatinho particular invente uma falha técnica e faça um pouso forçado em uma das fazendas de seu avô.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Longe da propriedade, a vilã sugere que eles aguardem o resgate em uma cabana próxima. Ao entrar no local, João Raul desconfia imediatamente, especialmente por ter vinho e caviar. “Naiane, você não armou tudo isso só para ficarmos presos aqui, não é? Eu preciso voltar para Bom Retorno”, dispara o cantor, sentindo a armação.

No entanto, Naiane tenta enganar João Raul e nega tudo de forma cínica, fingindo estar ofendida com a suspeita do primo. Com isso, ela decide usar supostas “ervas afrodisíacas” durante o banho. O problema é que ela se confunde e acaba usando ervas para o tratamento de sarna.

O resultado é o inverso, e Naiane sofre uma forte reação alérgica, ficando com o corpo coberto de manchas vermelhas e com uma comichão imensa. Sem condição alguma de seduzir alguém, ela é obrigada a tomar um antialérgico potente que a faz apagar pelo resto do dia.

Na manhã seguinte, os dois são resgatados, e mesmo assim, Naiane não pretende desistir. A vilã decide usar o fato de ter passado a noite sozinha com João Raul na cabana como motivo para provocar ciúmes em Agrado e tentar manter o cantor sob o seu domínio.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Coração Acelerado

