NOVELA DAS SETE

‘Coração Acelerado’: Naiane arma plano para seduzir seu primo, João Raul, mas acaba se dando mal

Vilã arma plano sórdido, mas as coisas não acontecem como planejado

Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:34

Naiane e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Naiane (Isabelle Drummond) não gosta de saber da aproximação entre Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) em “Coração Acelerado”. Nos próximos capítulos da trama, a vilã arma para ficar sozinha com o garanhão e ter uma noite de amor, mas acaba se dando mal e nada acontece entre os dois.

A patricinha encontra a oportunidade perfeita quando a dupla precisa viajar para Quedas Lindas, cidade fictícia, para gravar um comercial, e como está em Goiânia para um show, aproveita a ausência da rival para colocar o plano em prática. Ela ordena que o piloto do jatinho particular invente uma falha técnica e faça um pouso forçado em uma das fazendas de seu avô.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Longe da propriedade, a vilã sugere que eles aguardem o resgate em uma cabana próxima. Ao entrar no local, João Raul desconfia imediatamente, especialmente por ter vinho e caviar. “Naiane, você não armou tudo isso só para ficarmos presos aqui, não é? Eu preciso voltar para Bom Retorno”, dispara o cantor, sentindo a armação.

No entanto, Naiane tenta enganar João Raul e nega tudo de forma cínica, fingindo estar ofendida com a suspeita do primo. Com isso, ela decide usar supostas “ervas afrodisíacas” durante o banho. O problema é que ela se confunde e acaba usando ervas para o tratamento de sarna.

O resultado é o inverso, e Naiane sofre uma forte reação alérgica, ficando com o corpo coberto de manchas vermelhas e com uma comichão imensa. Sem condição alguma de seduzir alguém, ela é obrigada a tomar um antialérgico potente que a faz apagar pelo resto do dia.

Na manhã seguinte, os dois são resgatados, e mesmo assim, Naiane não pretende desistir. A vilã decide usar o fato de ter passado a noite sozinha com João Raul na cabana como motivo para provocar ciúmes em Agrado e tentar manter o cantor sob o seu domínio.