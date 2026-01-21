Acesse sua conta
Zilá fica chocada ao saber que Agrado é filha de Janete em ‘Coração Acelerado’ e revive passado

Nos próximos capítulos, Zilá deixará Naiane chocada com notícia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 16:54

Zilá em 'Coração Acelerado'
Zilá em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Nos próximos capítulos de “Coração Acelerado”, Zilá (Leandra Leal) fará uma descoberta que a deixará em estado de choque. Após ver um vídeo de Agrado (Isadora Cruz), ela vai concluir que a jovem é a filha de Janete (Letícia Spiller) ao ver a irmã junto e deixará Naiane (Isabelle Drummond) espantada com a revelação.

Tudo começa depois que Agrado entrar na vida de João Raul (Filipe Bragança), despertando a fúria de Naiane, que logo vai agir para tirar a nova rival de seu caminho. Então, ela mostrará um vídeo da moça para a mãe.

“Cês não vão acreditar na cafonice, a garota se apresentava numa caravana com a mãe dela, hello-ou! Olha esse vídeo das duas”, dirá a patricinha, que mostrará no celular um vídeo de anos atrás em que Agrado e Janete aparecem cantando juntas uma canção sertaneja.

Zilá desabará numa cadeira ao ver a irmã. “Mãe? Cê ficou branca de repente, tá tudo bem?”, questionará Naiane, estranhando a reação dela. “Agrado Garcia é filha daquela, da sua tia Janete! A ordinária é sua prima, Naiane!”, revelará a esposa de Alaorzinho (Daniel de Oliveira).

A revelação deixará Naiane completamente perplexa. “Eu lembro dessa história, a tia do mal que namorou meu pai antes de você, traiu ele, fugiu com um bandido. Mas esse assunto sempre foi meio proibido aqui”, falará a aspirante a influencer.

“Porque só de ouvir esse nome minha enxaqueca ataca! A Janete é a maçã podre da família, é uma vergonha ter uma irmã assim!”, disparará Zilá.

