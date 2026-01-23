Acesse sua conta
Agrado e João Raul ficam juntos pela primeira vez em ‘Coração Acelerado’; confira resumo do capítulo desta sexta-feira (24)

Relação de Agrado e João Raul tem ficado cada vez mais séria na trama das sete

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:05

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado'
João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

A cada capítulo, Agrado (Isadora Cruz) e João Raul estreitam os laços em “Coração Acelerado”. No capítulo desta sexta-feira (23), os dois ficam juntos pela primeira vez. Ainda no núcleo de João Raul, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e Janete (Letícia Spiller) conversam sobre o passado.

Já Walmir (Antonio Calloni), Ronei (Thomás Aquino) e Bara (Evaldo Macarrão) procuram por João Raul, que propõe ajudar na carreira de Agrado. Zilá sente a demora de Alaorzinho. Agrado desiste de contar a João Raul que ela é Diana.

Talita (Luellem de Castro) divulga o vídeo de Agrado e João Raul cantando juntos no bar. Naiane (Isabelle Drummond) promete se vingar de Agrado. Alaorzinho deixa Janete no hospital para visitar Eliomar (Stepan Nercessian), e esconde de Zilá que encontrou sua irmã. Eduarda tenta defender Agrado para Naiane. Zilá e Janete se encontram. João Raul e Agrado se declaram.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

