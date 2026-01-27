Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descoberta de 2,6 milhões de anos muda a visão sobre a evolução e o futuro do homem na Terra

Mandíbula encontrada na Etiópia mostra que antigos hominídeos eram mais adaptáveis

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:00

Espécie considerada limitada pode ter sido tão resiliente quanto o gênero Homo
Espécie considerada limitada pode ter sido tão resiliente quanto o gênero Homo Crédito: Reprodução/Youtube

Uma mandíbula de 2,6 milhões de anos encontrada na Etiópia está mudando o entendimento sobre a evolução humana. O fóssil pertence ao Paranthropus, um antigo parente do ser humano que viveu na África ao lado dos primeiros hominídeos.

A espécie, antes vista como pouco flexível, agora surge como capaz de ocupar territórios diversos e enfrentar desafios ambientais complexos.

O estudo, publicado na revista Nature em janeiro de 2026, sugere que a história da humanidade envolve mais caminhos possíveis do que se acreditava até agora.

Ossos quebrados, fraturas e gesso

Ossos quebrados, fraturas e gesso por Shutterstock
Ossos quebrados, fraturas e gesso por Shutterstock
Ossos quebrados, fraturas e gesso por Shutterstock
Ossos quebrados, fraturas e gesso por Shutterstock
Ossos quebrados, fraturas e gesso por Shutterstock
Ossos quebrados, fraturas e gesso por Shutterstock
1 de 6
Ossos quebrados, fraturas e gesso por Shutterstock

Um parente esquecido da humanidade

O Paranthropus foi um grupo de hominídeos que viveu no continente africano entre cerca de 2,7 milhões e 1 milhão de anos atrás. Ele não deu origem aos humanos modernos, mas compartilha um ancestral comum com o gênero Homo.

Seu corpo chamava atenção principalmente pela estrutura do rosto e da mandíbula, adaptadas para uma mastigação poderosa. Essas características ajudaram a espécie a sobreviver em ambientes desafiadores.

Por muito tempo, essa anatomia foi interpretada como sinal de limitação evolutiva. A nova evidência, porém, indica que essa leitura pode ter simplificado demais o papel do Paranthropus.

Um achado fora do mapa

A mandíbula foi localizada na região de Afar, no norte da Etiópia, a cerca de mil quilômetros de distância dos registros anteriores da espécie. Essa posição inesperada chamou a atenção dos pesquisadores.

Até então, o Paranthropus era associado a áreas mais restritas do leste africano. O novo fóssil amplia essa visão e mostra que ele ocupou regiões muito mais amplas.

As evidências apontam que a espécie conviveu com os primeiros humanos por longos períodos, dividindo paisagens e recursos em vez de ser rapidamente substituída.

Leia mais

Imagem - Tubarão com pata: a espécie que anda no fundo do mar surpreende até os cientistas

Tubarão com pata: a espécie que anda no fundo do mar surpreende até os cientistas

Imagem - São Paulo começa a preparar prédios para receber 'carros voadores'; veja como vai funcionar

São Paulo começa a preparar prédios para receber 'carros voadores'; veja como vai funcionar

Imagem - Número ideal de flexões muda com a idade; veja o recomendado para você

Número ideal de flexões muda com a idade; veja o recomendado para você

Quando a força não significa limite

O apelido de hominídeo quebra-nozes surgiu por causa dos dentes grandes e do esmalte espesso do Paranthropus. Durante décadas, isso sustentou a ideia de uma dieta extremamente especializada.

Essa interpretação levou muitos cientistas a acreditar que a espécie era vulnerável a mudanças ambientais. Em cenários instáveis, isso explicaria sua extinção.

No entanto, análises detalhadas com tomografia revelaram um sistema mastigatório eficiente e versátil, capaz de lidar com diferentes tipos de alimento ao longo do tempo.

Caminhos que não chegaram até nós

Com 2,6 milhões de anos, a mandíbula está entre os fósseis mais antigos do Paranthropus já identificados. Isso obriga a ciência a revisar modelos tradicionais da evolução humana.

A descoberta reforça que o passado foi marcado por múltiplas estratégias de sobrevivência, e não por uma trajetória única rumo ao sucesso evolutivo.

Ao entender como o Paranthropus se adaptou, pesquisadores conseguem enxergar com mais clareza o cenário em que nossos ancestrais também precisaram aprender a sobreviver.

Mais recentes

Imagem - Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta

Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta
Imagem - Solange Almeida expõe encontro constrangedor que selou o fim do Aviões do Forró: 'Me colocaram em um quarto com o Xand’

Solange Almeida expõe encontro constrangedor que selou o fim do Aviões do Forró: 'Me colocaram em um quarto com o Xand’
Imagem - Hoje (27 de janeiro) marca um dia de virada na comunicação para 3 signos; os resultados aparecem de verdade

Hoje (27 de janeiro) marca um dia de virada na comunicação para 3 signos; os resultados aparecem de verdade

MAIS LIDAS

Imagem - Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade
01

Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
02

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas

Imagem - Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe
03

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas