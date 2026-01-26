ANIMAIS

Tubarão com pata: a espécie que anda no fundo do mar surpreende até os cientistas

Pesquisa desafia ideia de que reprodução sempre exige mais energia

Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 18:00

Tubarão-epaulette mostra adaptação fisiológica surpreendente Crédito: Reprodução/Youtube

Pesquisadores identificaram que os tubarões-epaulette conseguem botar ovos sem qualquer aumento mensurável no gasto de energia, contrariando um dos princípios mais aceitos sobre reprodução animal.

A descoberta foi feita por cientistas da Universidade James Cook, na Austrália, ao acompanhar de perto o metabolismo da espécie durante seu curto ciclo reprodutivo.

Conhecido por “andar” pelo fundo raso dos recifes, o tubarão-epaulette agora chama atenção por um sistema fisiológico altamente eficiente.

O que surpreendeu os pesquisadores

A reprodução costuma ser considerada o maior investimento energético de um animal. Produzir um ovo envolve a formação de estruturas complexas e consumo elevado de recursos internos.

Por isso, a equipe esperava um aumento claro no metabolismo das fêmeas durante a postura. Esse aumento, porém, não aconteceu.

“Este trabalho desafia a narrativa de que a reprodução é a primeira função a ser comprometida quando algo dá errado”, afirmou a professora Jodie Rummer.

Os cientistas monitoraram cinco fêmeas antes, durante e depois da formação das cápsulas de ovos, acompanhando todo o processo reprodutivo.

As medições ocorreram em tanques com temperatura controlada, permitindo observar variações mínimas no consumo de oxigênio, indicador direto da taxa metabólica.

Além disso, foram analisados os níveis hormonais e a química do sangue, que permaneceram notavelmente estáveis.

Resistência ao aquecimento dos oceanos

Apesar dos resultados positivos, os pesquisadores destacam que ainda é preciso entender até que ponto a espécie consegue resistir ao aumento da temperatura dos oceanos.

Mesmo assim, a capacidade de manter a reprodução sob estresse ambiental indica um nível de resiliência raro entre animais marinhos.