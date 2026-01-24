Acesse sua conta
Cientistas descobrem múmias históricas em fundo de caverna no deserto: 'Nunca vi nada parecido'

Expedição científica localiza carcaças intactas de guepardos em uma região isolada de Arar

  B
  Agência Correio

  Agência Correio

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:00

Saiba como o clima seco da Arábia preservou múmias de felinos por quase dois mil anos
Saiba como o clima seco da Arábia preservou múmias de felinos por quase dois mil anos Crédito: Pexels

deserto da Arábia revelou um segredo milenar escondido sob suas areias escaldantes no norte saudita. Cientistas encontraram uma coleção rara de animais mumificados em uma caverna isolada próxima de Arar.

O local revelou evidências que desafiam o conhecimento atual sobre a preservação de mamíferos.

Tesouros biológicos em caverna remota

Dentro da cavidade, os especialistas encontraram sete múmias de guepardos em estado impecável.

Além disso, foram coletados ossos de mais 54 felinos que viveram na região antigamente. Os testes revelaram que os indivíduos mumificados possuem entre 130 e 1.870 anos.

Joan Madurell-Malapeira relatou "nunca ter visto uma preservação tão extensa e bem conservada de felinos de grande porte em um único local".

Portanto, a descoberta surpreendeu a comunidade internacional pelo seu estado de conservação. O achado é considerado algo totalmente extraordinário.

Condições únicas para a mumificação

Cientistas acreditam que o clima seco do deserto garantiu a integridade dos corpos.

Além disso, as temperaturas constantes no interior da caverna foram essenciais para o processo. Dessa maneira, o ambiente natural impediu a decomposição total dos tecidos ao longo do tempo.

Outro ponto importante foi a ausência de animais necrófagos como hienas ou aves. Como as carcaças ficaram protegidas, os processos biológicos de degradação foram drasticamente reduzidos.

Esse cenário incomum permitiu que felinos de grande porte fossem encontrados quase intactos hoje.

Berçário antigo em solo saudita

A equipe investiga agora os motivos para a concentração de tantos animais ali. Uma teoria provável é que a caverna servia como refúgio para o nascimento. Assim, as mães protegiam seus filhotes de perigos externos durante os primeiros meses.

Ahmed Boug descreveu a descoberta como algo de importância "inédita" para a ciência. Segundo o pesquisador, encontrar tais registros permite compreender melhor a história desses animais.

No futuro, essas informações podem ajudar a trazer os guepardos de volta para a região.

Histórias Curiosas

