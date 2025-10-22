Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Defumadas': múmias humanas mais antigas do mundo não vêm do Egito; descubra

Descoberta revela tradição ancestral de mumificação por fumaça

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:30

Técnica de defumação preservava corpos milênios antes dos egípcios
Técnica de defumação preservava corpos milênios antes dos egípcios Crédito: PNAS

Muito antes dos egípcios dominarem a arte de embalsamar, povos do Sudeste Asiático já utilizavam técnicas surpreendentes de preservação dos mortos. Pesquisadores encontraram evidências de múmias com cerca de 12 mil anos, ou seja, 7 mil anos antes das primeiras do Egito.

Múmias mais antigas não são do Egito

Múmias defumadas mantidas foram achadas em casas  fotografadas em janeiro de 2019 por Hsiao-chun Hunga/Zhenhua Dengb/Yiheng Liub/Zhiyu Ranb/Yue Zhanga/Zhen Lid/Yousuke Kaifue/Qiang Huangf/Khanh Trung Kien Nguyeng/Hai Dang Leh/Guangmao Xied/Anh Tuan Nguyenh/Mariko Yamagataj/Truman Siman... Leia mais em: https://super.abril.com.br/historia/mumias-mais-antigas-do-mundo-sao-descobertas-no-sudeste-asiatico/
As residências particulares ficam em Papua, Indonésia, por Hsiao-chun Hunga/Zhenhua Dengb/Yiheng Liub/Zhiyu Ranb/Yue Zhanga/Zhen Lid/Yousuke Kaifue/Qiang Huangf/Khanh Trung Kien Nguyeng/Hai Dang Leh/Guangmao Xied/Anh Tuan Nguyenh/Mariko Yamagataj/Truman Siman... Leia mais em: https://super.abril.com.br/historia/mumias-mais-antigas-do-mundo-sao-descobertas-no-sudeste-asiatico/
Múmias defumadas foram fotografadas em janeiro de 2019 por Hsiao-chun Hunga/Zhenhua Dengb/Yiheng Liub/Zhiyu Ranb/Yue Zhanga/Zhen Lid/Yousuke Kaifue/Qiang Huangf/Khanh Trung Kien Nguyeng/Hai Dang Leh/Guangmao Xied/Anh Tuan Nguyenh/Mariko Yamagataj/Truman Siman... Leia mais em: https://super.abril.com.br/historia/mumias-mais-antigas-do-mundo-sao-descobertas-no-sudeste-asiatico/
Máscara dourada de Tutankamon no Museu do Egito no Cairo. O Museu que acabou de fazer 115 anos, comemora com uma mostra de 60 peças da carruagem dourada e mais 120 artefatos do famoso Faraó por MOHAMED EL-SHAHED/AFP
O Museu Field de História Natural, em Chicago, EUA, abriga múmias egípcias (Imagem: Thomas Barrat | Shutterstock) por
Estruturas religiosas de 1600 anos no Egito revelam arquitetura cristã primitiva por Reprodução: YouTube
Pirâmide de Quéfren no planalto de Gizé na periferia do Cairo, capital do Egito. por MOHAMED EL-SHAHED/AFP
Uma missão egípcio-européia descobriu 27 estátuas fragmentadas da cabeça de leão-deusa Sekhmet, conhecida como a senhora da guerra, em uma área nos arredores do Nilo, onde se situava a capital do Egito antigo por AFP
Turistas no templo de Abu Simbel, ao sul de Assuão, no alto Egito. por STR / AFP
Foi descoberta o que se acredita ser uma das vilas mais antigas no Delta do Nilo depois que arqueólogos desenterraram artefatos do Quinto milénio A.C., em Tel Samara, informou o Ministério de antiguidades do Egito. por EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES/AFP
Relevo egípcio que estava em exibição no templo de Karnak, em Luxor mostra um fragmento de cártula esculpida do rei Amonhotep I da dinastia 18 (16-13 a.c.), recuperado do Reino Unido depois que ele foi contrabandeadas para fora do Egito. por EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES/AFP
1 de 11
Múmias defumadas mantidas foram achadas em casas  fotografadas em janeiro de 2019 por Hsiao-chun Hunga/Zhenhua Dengb/Yiheng Liub/Zhiyu Ranb/Yue Zhanga/Zhen Lid/Yousuke Kaifue/Qiang Huangf/Khanh Trung Kien Nguyeng/Hai Dang Leh/Guangmao Xied/Anh Tuan Nguyenh/Mariko Yamagataj/Truman Siman... Leia mais em: https://super.abril.com.br/historia/mumias-mais-antigas-do-mundo-sao-descobertas-no-sudeste-asiatico/

O estudo mostra que comunidades de caçadores-coletores adotavam um ritual de defumação, expondo os corpos à fumaça de fogueiras por meses.

Esse método rudimentar, mas eficiente, não apenas preservava ossos e pele, como também reforça a importância cultural da memória dos mortos para esses povos.

Leia mais

Imagem - Cientistas descobrem fungo que transforma metais em ouro

Cientistas descobrem fungo que transforma metais em ouro

Imagem - 7 truques de especialistas para envelhecer mais devagar e com saúde

7 truques de especialistas para envelhecer mais devagar e com saúde

Imagem - Banho diário e escovação tripla: os números que colocam o Brasil no topo da higiene mundial

Banho diário e escovação tripla: os números que colocam o Brasil no topo da higiene mundial

Como funcionava a mumificação por defumação?

Segundo o estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, os corpos eram amarrados em posição de agachamento e expostos à fumaça de fogueiras de baixa temperatura. Esse processo desidratava lentamente a pele e impedia a decomposição.

A prática, conhecida como mumificação por defumação, também já foi identificada em comunidades indígenas australianas e em povos da Nova Guiné, mostrando que a técnica se espalhou por diferentes regiões e culturas.

Leia mais

Imagem - Apoiar o celular no mindinho pode estar deixando sua mão torta, e isso pode ser irreversível

Apoiar o celular no mindinho pode estar deixando sua mão torta, e isso pode ser irreversível

Imagem - Esses 5 legumes podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Esses 5 legumes podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Imagem - Eles estão entre nós! Conheça os primeiros humanos capazes de viver debaixo d'água

Eles estão entre nós! Conheça os primeiros humanos capazes de viver debaixo d'água

A defumação funcionava porque a fumaça da madeira contém compostos químicos capazes de proteger os restos mortais. Aldeídos agiam como bactericidas, fenóis como antioxidantes e ácidos orgânicos como conservantes naturais. Além disso, o calor ajudava a retirar a umidade, criando uma camada protetora contra a decomposição.

Significado cultural e comparações

Mais do que um recurso prático, a técnica pode estar ligada a crenças ancestrais. Para Hsiao-chun Hung, pesquisadora da Universidade Nacional Australiana e líder do estudo, “essas práticas podem ter raízes ainda mais antigas, ligadas às migrações humanas a partir da África há cerca de 60 mil anos”.

A descoberta também amplia o olhar sobre diferentes tradições de mumificação no mundo. Enquanto o povo Chinchorro, no Chile, adotava o embalsamamento há 7 mil anos, os egípcios começaram a usar resinas e substâncias químicas por volta de 6.300 anos atrás.

Mais recentes

Imagem - Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Participante causa climão, escapa da eliminação e é detonada pelo público

Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Participante causa climão, escapa da eliminação e é detonada pelo público
Imagem - Sorte em alta: 3 signos podem ganhar dinheiro inesperado nesta quarta (22)

Sorte em alta: 3 signos podem ganhar dinheiro inesperado nesta quarta (22)
Imagem - Fim do sofrimento: 3 signos finalmente entram em uma nova fase de paz e leveza a partir de hoje (22 de outubro)

Fim do sofrimento: 3 signos finalmente entram em uma nova fase de paz e leveza a partir de hoje (22 de outubro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada