Cientistas descobrem fungo que transforma metais em ouro

Fenômeno raro mostra como microrganismos interagem com metais preciosos

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:00

Pesquisa aponta limites e possibilidades da fitomineração no futuro Crédito: Freepik

Cientistas identificaram que um fungo pode manipular ouro presente no solo, transformando-o em nanopartículas. A revelação abre novas perguntas sobre a relação entre organismos vivos e metais.

Apesar da empolgação, os pesquisadores alertam: não existe fungo ou planta capaz de criar ouro em casa. O que se observou é um processo microscópico e experimental, restrito a ambientes controlados.

A ideia de um ser vivo “fabricando ouro” chama atenção, mas está longe da realidade cotidiana. O que a ciência mostra é mais um detalhe fascinante da complexidade da natureza.

Como o fungo lida com o ouro

O fungo Fusarium oxysporum consegue oxidar partículas de ouro dissolvidas no solo. Em seguida, ele reduz o metal, gerando nanopartículas douradas em sua superfície. O processo foi visto em laboratório.

De acordo com os autores do estudo, trata-se de uma interação extraordinária entre microrganismos e minerais. Isso sugere que fungos podem ter papel importante no ciclo natural do ouro.

Ainda assim, a quantidade de ouro envolvida é mínima. Estamos falando de partículas invisíveis a olho nu, formadas apenas quando já existe ouro presente no ambiente em baixas concentrações.

Por que não é possível replicar em casa

A experiência não se traduz em algo doméstico ou lucrativo. Para que funcione, é necessário ter solo rico em ouro, soluções químicas específicas e um laboratório capaz de evitar contaminações.

As nanopartículas resultantes não podem ser coletadas em quantidades úteis. Por isso, qualquer associação a um “cultivo de ouro” é enganosa e não tem respaldo científico.

O que existe de fato é um fenômeno natural raro, interessante para pesquisa acadêmica. Ele ajuda a compreender como metais nobres circulam no ambiente, mas não é uma técnica de mineração caseira.

Aplicações futuras em estudo

Esse tipo de descoberta se insere no campo da fitomineração, que busca usar plantas e microrganismos para extrair metais de solos pobres. É um campo promissor, mas ainda cheio de desafios.

Projetos com vegetais como a mostarda indiana mostraram absorção de ouro, mas sempre em escalas microscópicas. A distância entre laboratório e aplicação comercial segue grande.