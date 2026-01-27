CULPADA?

Solange Almeida expõe encontro constrangedor que selou o fim do Aviões do Forró: 'Me colocaram em um quarto com o Xand’

Cantora de forró abriu o jogo sobre fim da banda após 10 anos, durante entrevista ao ‘Sem Censura’

Felipe Sena

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:48

Xand Avião e Solange Almeida Crédito: Reprodução | Instagram

A saída de Solange Almeida do Aviões do Forró, onde fazia dupla com Xand, foi um dos assuntos mais comentados no mundo das músicas nos últimos anos. Intrigas, desavenças e dúvidas nortearam a história da saída do artista da banda que marcou gerações do forró, o que deixou vários detalhes por fora e pontas soltas.

Durante entrevista no “Sem Censura”, apresentado por Cissa Guimarães, a artista explicou detalhes de sua saída da banda, e revelou que até os dias de hoje “carrega a culpa” por ter deixado o Aviões. O programa também teve participação de Lan Lanh e mestre Espedito Seleiro.

Sem muitas explicações, após o Carnaval, em 2017, Solange Almeida deixou o Aviões do Forró, mas a atitude deixou o público curioso do que de fato teria acontecido na época. No “Sem Censura”, Solange explicou que em 2017 gravaria um trabalho paralelo ao Aviões do Forró, em comemoração aos seus 25 anos de carreira, o que começou a gerar um burburinho de que ela iria partir para carreira solo definitivamente.

“Foi uma fofocada, até que um dia o Xand me ligou e perguntou se eu realmente iria sair da banda e eu disse que não pretendia”, disse Solange, reforçando que Xand cobrou um posicionamento, já que teria sido uma falsa informação disseminada.

Segundo Solange, diante da pressão decidiu sair da banda. “Nos reunimos e disseram assim: ‘o Aviões não continua sem um dos dois, ou você fica ou ele, ou não ficam nenhum dos dois”, parafraseou Solange.

Em outubro de 2017, quando o Aviões completaria 15 anos, a banda foi desfeita. “Eu perguntei se tinham certeza, porque poderia colocar alguém no meu lugar para as pessoas irem se acostumando, mas disseram que não teria porque continuar, e seguimos, mas em dezembro me chamaram e me disseram que eu estava fora da banda, e eu procurei o Alessandro Bonfim que era quem fazia toda parte da mídia, e eu pedi a ele um meio de falar isso”, explicou a cantora.

Solange explicou que o assessor ligou para o Fantástico, e explicou que a artista estaria no dia 23 de outubro, em São Nonato, no Piauí. “Eu caí na besteira de falar que o Fantástico iria me dar essa fala, e eu ia poder dizer para todo mundo que eu estava fora do Aviões do Forró, aí me pegaram no hotel, me colocaram dentro de um quarto, junto com o Xand e disseram: ‘vocês vão dizer isso aqui, e eu tive que dizer que eu estava saindo da banda, mas a história não foi essa, e aí, eu levei a culpa, e até hoje muita gente não me suporta por causa disso”, finalizou Solange.