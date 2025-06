POLÊMICA

Ex-sócio do Aviões do Forró acusa Solange Almeida de descaso profissional

Isaías CDs, fundador do Aviões do Forró, diz que artista evitava reuniões e ensaios

Heider Sacramento

Publicado em 16 de junho de 2025 às 17:37

Solange Almeida reage às críticas do ex-sócio Isaías CDs Crédito: Reprodução

O empresário Isaías Duarte, conhecido como Isaías CDs e um dos criadores da banda Aviões do Forró, causou polêmica ao criticar publicamente a ex-vocalista Solange Almeida. Em entrevista ao canal Gordo Show, no YouTube, o cearense afirmou que a cantora estaria mais preocupada com a aparência do que com a trajetória profissional durante o período em que integrava o grupo. >

“A Solange é minha comadre, sou muito grato a ela por todo o tempo que ela passou na empresa com a gente”, começou Isaías. No entanto, ele afirmou que a saída da artista foi marcada por conflitos constantes: “Todo ano ela queria sair, isso é fato. Era tipo novela mexicana.”>

Segundo o empresário, Solange se mostrava insatisfeita com o protagonismo de Xand Avião nas músicas e evitava compromissos profissionais. “A Solange reclamava muito que as músicas estouravam com o Xand e não com ela. Não gostava de ensaiar, não ia pra reunião nenhuma. Então, pra colher, tem que tratar”, disparou Isaías, sugerindo falta de dedicação da cantora.>

Em tom ainda mais duro, ele insinuou que a ex-sócia teria negligenciado a carreira. “Ela foi cuidar mais da beleza dela do que do profissional dela, e isso atrasou muito ela”, alfinetou.>