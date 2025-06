OPORTUNIDADE

Suzano abre vagas para programa de jovem aprendiz em cidade baiana

Podem participar candidatos entre 18 e 22 anos

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, está com vagas abertas para o curso de profissionalização na área industrial. O Programa de Aprendiz da companhia está com inscrições abertas até o dia 25 de junho e é voltado para moradores do distrito de Itabatã, em Mucuri,>

As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Itabatã, no horário das 13h às 17h. A parte prática do curso será realizada na fábrica, em Mucuri, em horários a serem definidos pela empresa.>

Os pré-requisitos para participar são: ter idade entre 18 e 22 anos, com exceção dos candidatos com deficiência, para os quais não há restrição de idade; ter Ensino Médio Completo; disponibilidade para realizar as aulas teóricas e práticas nos horários determinados; ter interesse em conhecer e aprofundar a formação de aprendiz na área de Produção Industrial.>