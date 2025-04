EMPREGO

Suzano abre 150 vagas para programa de estágio na Bahia e outros estados

Programa é voltado para estudantes de graduação com previsão de conclusão do curso entre julho de 2026 e dezembro de 2027

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2025 às 13:21

Suzano Crédito: Reprodução

A Suzano, líder mundial na produção de celulose, está com inscrições abertas até 14 de maio para seu programa de estágio "Raízes do Futuro". São 150 vagas disponíveis em unidades dos estados da Bahia, São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, e Espírito Santo. >

O programa é voltado para estudantes de graduação com previsão de conclusão do curso entre julho de 2026 e dezembro de 2027. A companhia aceita candidatos de todas as áreas de formação (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo) e não exige conhecimento de idiomas estrangeiros. >

As oportunidades abrangem diversas áreas da empresa, incluindo Pesquisa e Desenvolvimento, Sustentabilidade, Comunicação e Marketing, Logística, Suprimentos, Comercial, Industrial, Jurídico e Gente e Gestão. O processo seletivo será totalmente online, com etapas como avaliação de fit cultural, desafios, dinâmicas em grupo e entrevistas com líderes da Suzano. >

Os selecionados terão acesso a benefícios como salário compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais), assistência médica, seguro de vida, vale-academia e vale-Natal. O programa também inclui um plano de desenvolvimento com mentorias e a oportunidade de liderar projetos relevantes dentro da empresa. >