VIOLÊNCIA NA RMS

Idosa é esfaqueada e feita refém dentro de casa pelo marido em Arembepe

Ela foi liberada, mas negociação continua para que o suspeito se entregue

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13:11

Idosa foi retirada pela janela Crédito: Reprodução/TV Aratu

Uma mulher idosa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser esfaqueada pelo próprio marido na manhã desta terça-feira (27), em Arembepe, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A vítima precisou ser retirada da residência pela janela, já que o companheiro se recusava a se render. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao imóvel, confirmaram que o suspeito mantinha a esposa como refém. O episódio criminoso começou por volta das 9h de hoje.

Depois da retirada da idosa, o suspeito permaneceu na casa, em aparente surto, com uma faca do tipo peixeira. Mais viaturas da Polícia Militar foram enviadas à região, incluindo policiais do Bope, para negociar com o idoso. Por volta das13h30, ele tentou tirar a própria vida, momento em que os policiais invadiram a casa e o prenderam.

A idosa saiu sangrando da casa, mas não há detalhes sobre para onde foi socorrida, nem o estado de saúde dela. O idoso também deve receber atendimento médico.

Vizinhos relataram à TV Record que o homem, identificado como Hermínio, tinha problemas problemas psiquiátricos e estaria em surto. Apesar disso, eles afirmaram que não havia histórico de violência doméstica envolvendo o casal, que tem dois filhos.