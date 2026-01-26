ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

O dia pede firmeza para confiar nos sinais e proteger a própria energia de influências que já não contribuem

Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Guarda envia um alerta importante, nem tudo precisa ser mantido por apego ou medo da mudança. O momento favorece decisões conscientes, afastamento do que pesa emocionalmente e atitudes que preservem o equilíbrio interno, mesmo que isso exija posicionamentos difíceis.

Touro

O recado aponta para a necessidade de sair da zona de conforto. Insistir em situações apenas por segurança pode gerar estagnação. Hoje, o Anjo da Guarda pede coragem para rever acordos, hábitos ou relações que já não oferecem estabilidade verdadeira.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão

Há um chamado para baixar a guarda e observar melhor quem realmente está ao seu lado. Nem toda admiração é sincera. O dia favorece afastamentos silenciosos e escolhas mais seletivas, especialmente no campo emocional e social.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Peixes

Sensibilidade em alta, mas também intuição afiada. O Anjo da Guarda pede que você confie mais nos sinais que vem ignorando. Proteger sua energia e dizer não quando necessário será essencial para evitar desgaste emocional.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

Mensagem do dia