Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Fernanda Varela
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:00
O Anjo da Guarda envia um alerta importante, nem tudo precisa ser mantido por apego ou medo da mudança. O momento favorece decisões conscientes, afastamento do que pesa emocionalmente e atitudes que preservem o equilíbrio interno, mesmo que isso exija posicionamentos difíceis.
Touro
O recado aponta para a necessidade de sair da zona de conforto. Insistir em situações apenas por segurança pode gerar estagnação. Hoje, o Anjo da Guarda pede coragem para rever acordos, hábitos ou relações que já não oferecem estabilidade verdadeira.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Leão
Há um chamado para baixar a guarda e observar melhor quem realmente está ao seu lado. Nem toda admiração é sincera. O dia favorece afastamentos silenciosos e escolhas mais seletivas, especialmente no campo emocional e social.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Peixes
Sensibilidade em alta, mas também intuição afiada. O Anjo da Guarda pede que você confie mais nos sinais que vem ignorando. Proteger sua energia e dizer não quando necessário será essencial para evitar desgaste emocional.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Encerrar não é fracassar. Quando você se respeita e escuta os avisos do caminho, a proteção se fortalece e a paz encontra espaço para ficar.