Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

O dia pede firmeza para confiar nos sinais e proteger a própria energia de influências que já não contribuem

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Guarda envia um alerta importante, nem tudo precisa ser mantido por apego ou medo da mudança. O momento favorece decisões conscientes, afastamento do que pesa emocionalmente e atitudes que preservem o equilíbrio interno, mesmo que isso exija posicionamentos difíceis.

Touro

O recado aponta para a necessidade de sair da zona de conforto. Insistir em situações apenas por segurança pode gerar estagnação. Hoje, o Anjo da Guarda pede coragem para rever acordos, hábitos ou relações que já não oferecem estabilidade verdadeira.

Touro: verde esmeralda

Leão

Há um chamado para baixar a guarda e observar melhor quem realmente está ao seu lado. Nem toda admiração é sincera. O dia favorece afastamentos silenciosos e escolhas mais seletivas, especialmente no campo emocional e social.

Leão: laranja intenso

Peixes

Sensibilidade em alta, mas também intuição afiada. O Anjo da Guarda pede que você confie mais nos sinais que vem ignorando. Proteger sua energia e dizer não quando necessário será essencial para evitar desgaste emocional.

Peixes: azul marinho

Mensagem do dia

Encerrar não é fracassar. Quando você se respeita e escuta os avisos do caminho, a proteção se fortalece e a paz encontra espaço para ficar.

