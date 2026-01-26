Câncer, Virgem e Aquário: desacelerar é a chave para decisões mais firmes nesta terça (27 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 18:00
Um movimento de desaceleração marca o dia para Câncer, Virgem e Aquário, que sentem a necessidade de observar melhor as próprias emoções, reorganizar prioridades e evitar decisões impulsivas. O momento favorece escolhas mais conscientes, feitas com calma e atenção aos sinais internos.
Câncer
O dia pede recolhimento e atenção aos próprios sentimentos. Você pode perceber que está carregando preocupações que não são só suas. Priorize o que te traz segurança emocional e não se sinta culpada por dizer não. Resolver algo dentro de casa ou ligado à família ajuda a aliviar a mente.
Filmes para o signo de Câncer
Virgem
A vontade de organizar tudo pode bater forte, mas o recado é escolher melhor as batalhas. Nem tudo depende apenas de você. Foque no que está ao seu alcance e evite se sobrecarregar tentando corrigir falhas alheias. Pequenos ajustes já fazem diferença hoje.
Filmes para o signo de Virgem
Aquário
O dia convida a desacelerar os pensamentos e ouvir mais a intuição. Nem toda resposta vem da lógica. Respeitar seu tempo interno ajuda a tomar decisões mais alinhadas com o que você realmente quer, especialmente em relações e projetos pessoais.
Filmes para o signo de Aquário
Mensagem do dia
Desacelerar não é perder tempo, é ganhar clareza. Quando você respeita seus limites e observa antes de agir, as escolhas se tornam mais conscientes e o caminho fica mais leve.