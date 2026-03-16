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Belo se declara para Viviane Araújo durante show e público vai à loucura em show: 'Maravilhosa'

Cantor comentou relação com a atriz após fãs pedirem reconciliação durante evento de samba

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:33

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007
Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

O cantor Belo citou a atriz Viviane Araújo durante um show realizado em São Paulo e acabou chamando atenção do público ao falar sobre o antigo relacionamento dos dois. A declaração aconteceu durante uma apresentação na feijoada comemorativa da escola de samba Dragões da Real.

Durante uma pausa no show, o artista comentava o bom momento da carreira e mencionou também seu personagem Misael na novela Três Graças. Foi nesse momento que parte do público começou a gritar o nome de Viviane Araújo e pedir uma reconciliação entre os dois.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
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Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

Belo reagiu com bom humor e pediu para que o público não confundisse a ficção com a vida real. “Não misturem as coisas, tá? Misael é Misael, Consuelo é Consuelo, Belo é Belo, Viviane é Viviane. Vocês me respeitem que eu sou ator!”, disse, arrancando risadas da plateia.

Mesmo assim, o cantor aproveitou para fazer elogios à atriz e reconhecer a história que viveram juntos. “Quero agradecer muito também a Viviane, que faz parte da minha história”, afirmou.

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Belo ainda destacou o respeito que existe entre os dois atualmente. “Uma profissional excelente, maravilhosa. A gente está se divertindo, se amando e se respeitando em todos os limites. Isso é importante”, declarou.

Belo e Viviane Araújo tiveram um relacionamento entre 1998 e 2007 e, na época, formaram um dos casais mais comentados do mundo do samba e do entretenimento brasileiro.

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