Belo se declara para Viviane Araújo durante show e público vai à loucura em show: 'Maravilhosa'

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de março de 2026 às 15:33
O cantor Belo citou a atriz Viviane Araújo durante um show realizado em São Paulo e acabou chamando atenção do público ao falar sobre o antigo relacionamento dos dois. A declaração aconteceu durante uma apresentação na feijoada comemorativa da escola de samba Dragões da Real.
Durante uma pausa no show, o artista comentava o bom momento da carreira e mencionou também seu personagem Misael na novela Três Graças. Foi nesse momento que parte do público começou a gritar o nome de Viviane Araújo e pedir uma reconciliação entre os dois.
Belo e Viviane Araújo
Belo reagiu com bom humor e pediu para que o público não confundisse a ficção com a vida real. “Não misturem as coisas, tá? Misael é Misael, Consuelo é Consuelo, Belo é Belo, Viviane é Viviane. Vocês me respeitem que eu sou ator!”, disse, arrancando risadas da plateia.
Mesmo assim, o cantor aproveitou para fazer elogios à atriz e reconhecer a história que viveram juntos. “Quero agradecer muito também a Viviane, que faz parte da minha história”, afirmou.
Belo ainda destacou o respeito que existe entre os dois atualmente. “Uma profissional excelente, maravilhosa. A gente está se divertindo, se amando e se respeitando em todos os limites. Isso é importante”, declarou.
Belo e Viviane Araújo tiveram um relacionamento entre 1998 e 2007 e, na época, formaram um dos casais mais comentados do mundo do samba e do entretenimento brasileiro.