Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete BBB 26: Na sua opinião, Milena deve ser expulsa do BBB 26?

Atitudes da sister dentro da casa geraram revolta nas redes sociais nesta segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:05

Milena
Milena Crédito: Reprodução

A participante Milena voltou a causar polêmica no BBB 26 e virou assunto nas redes sociais após duas atitudes que irritaram parte do público. Internautas passaram a pedir a expulsão da sister depois de momentos considerados desrespeitosos dentro da casa.

Durante a madrugada, Milena protagonizou uma situação com Jonas que repercutiu entre os espectadores. Enquanto o brother conversava deitado, ela se aproximou e soltou um pum próximo ao rosto dele, gerando reação imediata do participante, que reclamou da atitude.

Milena (BBB 26)

BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação
Milena e Sol bateram boca durante prova do BBB 26 por Reprodução
BBB 26 - Milena (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Milena (anjo) por Divulgação
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Reprodução/TV Globo
Milena (BBB 26) por Divulgação
1 de 10
BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação

Já na manhã desta segunda-feira (16), outro episódio aumentou ainda mais a repercussão negativa. Após matar uma barata que apareceu na cozinha da casa, Milena decidiu jogar o inseto em direção a Chaiany, Gabriela e Samira, que estavam sentadas no local. O momento assustou as sisters e também gerou críticas nas redes.

Com os dois episódios, parte do público passou a questionar se a produção deveria tomar alguma atitude disciplinar contra a participante.

Leia mais

Imagem - Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão

Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão

Imagem - Rafa Justus fala sobre chance de participar do BBB e garante: 'Arrumo briga com quem merece'

Rafa Justus fala sobre chance de participar do BBB e garante: 'Arrumo briga com quem merece'

Imagem - Terror na Xepa: Milena joga barata nos brothers e provoca correria no 'BBB 26'; veja vídeo

Terror na Xepa: Milena joga barata nos brothers e provoca correria no 'BBB 26'; veja vídeo

Agora queremos saber a sua opinião:

Mais recentes

Imagem - Enquete do BBB 26: parcial aponta Ana Paula Renault na frente para deixar o reality

Enquete do BBB 26: parcial aponta Ana Paula Renault na frente para deixar o reality
Imagem - VOTE: Você quer que Neymar seja convocado para a Copa do Mundo de 2026?

VOTE: Você quer que Neymar seja convocado para a Copa do Mundo de 2026?
Imagem - Enquete BBB 26: Você gostou de ver Jonas e Solange Couto se safando do Paredão?

Enquete BBB 26: Você gostou de ver Jonas e Solange Couto se safando do Paredão?

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026