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Enquete BBB 26: Na sua opinião, Milena deve ser expulsa do BBB 26?

Atitudes da sister dentro da casa geraram revolta nas redes sociais nesta segunda-feira (16)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:05

Milena Crédito: Reprodução

A participante Milena voltou a causar polêmica no BBB 26 e virou assunto nas redes sociais após duas atitudes que irritaram parte do público. Internautas passaram a pedir a expulsão da sister depois de momentos considerados desrespeitosos dentro da casa.

Durante a madrugada, Milena protagonizou uma situação com Jonas que repercutiu entre os espectadores. Enquanto o brother conversava deitado, ela se aproximou e soltou um pum próximo ao rosto dele, gerando reação imediata do participante, que reclamou da atitude.

Milena (BBB 26) 1 de 10

Já na manhã desta segunda-feira (16), outro episódio aumentou ainda mais a repercussão negativa. Após matar uma barata que apareceu na cozinha da casa, Milena decidiu jogar o inseto em direção a Chaiany, Gabriela e Samira, que estavam sentadas no local. O momento assustou as sisters e também gerou críticas nas redes.

Com os dois episódios, parte do público passou a questionar se a produção deveria tomar alguma atitude disciplinar contra a participante.