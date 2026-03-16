Enquete BBB 26: Na sua opinião, Milena deve ser expulsa do BBB 26?

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de março de 2026 às 14:05
A participante Milena voltou a causar polêmica no BBB 26 e virou assunto nas redes sociais após duas atitudes que irritaram parte do público. Internautas passaram a pedir a expulsão da sister depois de momentos considerados desrespeitosos dentro da casa.
Durante a madrugada, Milena protagonizou uma situação com Jonas que repercutiu entre os espectadores. Enquanto o brother conversava deitado, ela se aproximou e soltou um pum próximo ao rosto dele, gerando reação imediata do participante, que reclamou da atitude.
Milena (BBB 26)
Já na manhã desta segunda-feira (16), outro episódio aumentou ainda mais a repercussão negativa. Após matar uma barata que apareceu na cozinha da casa, Milena decidiu jogar o inseto em direção a Chaiany, Gabriela e Samira, que estavam sentadas no local. O momento assustou as sisters e também gerou críticas nas redes.
Com os dois episódios, parte do público passou a questionar se a produção deveria tomar alguma atitude disciplinar contra a participante.
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