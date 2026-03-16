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Destino cruzado e traição: Saiba o que acontece na estreia de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (16)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:30

A Nobreza do Amor: Dumi (Licinio Januário) ajuda a princesa Alika (Duda Santose a rainha Niara (Érika Januza) a fugirem de Batanga rumo ao Brasil Crédito: TV Globo/Estevam Avellar

Nesta segunda-feira (16), ‘A Nobreza do Amor’, nova novela das 18h, apresenta o Reino de Batanga em festa, Lumumba finalmente conquista a liberdade e é coroado como o Rei Cayman II. Mas, como em toda trama, a felicidade caminha lado a lado com o perigo.

Enquanto o reino celebra, o destino começa a ser traçado em dois cantos do mundo. No Brasil, Caetana dá à luz Tonho, e Dona Menina não perde tempo em avisar: o menino é um predestinado! Já em solo africano, nasce Alika, a herdeira de Niara e Cayman. O problema é que o invejoso Jendal já está de olho no trono e começa a articular seus planos para derrubar o novo rei.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/TV Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
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Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo

O clima pesa quando o sábio Oruka prevê que a traição está próxima e que Batanga pode cair em desgraça. Aproveitando o medo geral, Jendal se oferece para casar com Alika, fingindo ser o 'protetor' da coroa.

Após um salto na história, encontramos uma Alika já mulher e muito atenta. Ela não compra o discurso de Jendal e suspeita de suas ligações perigosas com os ingleses. Sentindo que sua vida está em jogo, a princesa sonha com um homem misterioso que viria para salvá-la desse compromisso forçado.

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Decidida a não ser um jogo nas mãos do vilão, Alika toma uma atitude corajosa e rompe o acordo de casamento com Jendal. Enquanto isso, do outro lado do oceano, Tonho começa uma nova etapa de vida, sem saber que seu caminho está prestes a colidir com o da princesa.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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