NOVELA DAS 6

Destino cruzado e traição: Saiba o que acontece na estreia de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (16)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:30

A Nobreza do Amor: Dumi (Licinio Januário) ajuda a princesa Alika (Duda Santose a rainha Niara (Érika Januza) a fugirem de Batanga rumo ao Brasil Crédito: TV Globo/Estevam Avellar

Nesta segunda-feira (16), ‘A Nobreza do Amor’, nova novela das 18h, apresenta o Reino de Batanga em festa, Lumumba finalmente conquista a liberdade e é coroado como o Rei Cayman II. Mas, como em toda trama, a felicidade caminha lado a lado com o perigo.



Enquanto o reino celebra, o destino começa a ser traçado em dois cantos do mundo. No Brasil, Caetana dá à luz Tonho, e Dona Menina não perde tempo em avisar: o menino é um predestinado! Já em solo africano, nasce Alika, a herdeira de Niara e Cayman. O problema é que o invejoso Jendal já está de olho no trono e começa a articular seus planos para derrubar o novo rei.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' 1 de 9

O clima pesa quando o sábio Oruka prevê que a traição está próxima e que Batanga pode cair em desgraça. Aproveitando o medo geral, Jendal se oferece para casar com Alika, fingindo ser o 'protetor' da coroa.

Após um salto na história, encontramos uma Alika já mulher e muito atenta. Ela não compra o discurso de Jendal e suspeita de suas ligações perigosas com os ingleses. Sentindo que sua vida está em jogo, a princesa sonha com um homem misterioso que viria para salvá-la desse compromisso forçado.

Decidida a não ser um jogo nas mãos do vilão, Alika toma uma atitude corajosa e rompe o acordo de casamento com Jendal. Enquanto isso, do outro lado do oceano, Tonho começa uma nova etapa de vida, sem saber que seu caminho está prestes a colidir com o da princesa.