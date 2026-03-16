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É seguro comer cenouras com manchas pretas depois de retirar a casca?

Descubra por que ignorar esses sinais pode causar intoxicações graves e como identificar o mofo antes que seja tarde demais

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:48

Saiba o que fazer com cenouras com manchas pretas
Saiba o que fazer com cenouras com manchas pretas Crédito: Freepik

As manchas escuras na casca da cenoura são frequentemente negligenciadas na cozinha, mas representam um sinal de alerta biológico. Na maioria das vezes, essas marcas não são apenas "sujeira" ou "batidas", mas sim a manifestação visual de fungos que produzem micotoxinas. Essas substâncias são metabólitos secundários extremamente resistentes que podem comprometer a segurança do alimento de forma invisível.

O grande risco reside no fato de que o mofo que vemos na superfície é apenas a "ponta do iceberg". As raízes das cenouras são úmidas, o que facilita a propagação de hifas (raízes do fungo) por todo o interior do vegetal. Segundo especialistas em segurança alimentar, consumir esses alimentos pode levar a quadros de intoxicação aguda, resultando em sintomas como vômitos, náuseas e diarreia, afetando principalmente crianças e idosos.

Legumes e verduras

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[Edicase]Sopa de legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por

Além dos sintomas imediatos, a ingestão recorrente de micotoxinas está ligada a danos a longo prazo, como o enfraquecimento do sistema imunológico e lesões nas mucosas. É um erro comum acreditar que o cozimento elimina o perigo; as toxinas do mofo são termoestáveis, o que significa que resistem a altas temperaturas. Por isso, ao notar manchas pretas profundas ou textura excessivamente mole, o descarte imediato é a única opção segura.

Como identificar o mofo real

O mofo nas cenouras pode ser enganoso, apresentando-se como uma penugem branca na base onde ficavam as folhas ou como pontos escuros e profundos ao longo do corpo. Muitas vezes, essa descoloração vem acompanhada de uma mudança na textura, tornando o vegetal flexível ou "borrachudo". Se o cheiro estiver levemente adocicado ou terroso demais, o processo de decomposição já está avançado.

Por que cortar a mancha não resolve

Cortar apenas a parte afetada é uma prática arriscada, pois as toxinas microscópicas se espalham rapidamente pela água contida no vegetal. Diferente de queijos duros, onde o mofo tem dificuldade de penetrar, a estrutura da cenoura permite que a contaminação viaje para longe da mancha visível. O Instituto Federal Alemão de Avaliação de Riscos (BfR) recomenda o descarte total para evitar riscos desnecessários.

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Dicas de ouro para o armazenamento

Para evitar que o mofo apareça, retire as cenouras do saco plástico original, seque-as bem e guarde-as na gaveta de legumes com papel toalha para absorver a umidade. Mantenha-as longe de frutas que liberam etileno, como maçãs e tomates, que aceleram o amadurecimento e a degradação. Higienizar a gaveta da geladeira com vinagre regularmente também ajuda a eliminar esporos dormentes.

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