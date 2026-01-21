Pendurar garrafas com água e vinagre na varanda: por que as pessoas recomendam e para que serve

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:00
Quem caminha por bairros residenciais certamente já notou objetos plásticos suspensos em sacadas e janelas.
Embora pareça um detalhe curioso, essa configuração visual cumpre um papel fundamental no conforto térmico e olfativo do lar. Esse costume antigo ressurgiu como uma tendência prática para quem valoriza soluções caseiras e econômicas.
O uso inteligente de materiais que iriam para o lixo demonstra um cuidado especial com o meio ambiente urbano.
Ao adotar essa prática, você resgata ensinamentos tradicionais que priorizam o uso de elementos naturais em vez de produtos químicos.
O vinagre atua diretamente na fonte dos problemas, combatendo o mau odor que sobe de tubulações ou recipientes de descarte.
Esse ingrediente comum consegue equilibrar o ambiente, deixando-o mais leve e agradável para as refeições ao ar livre. Por essa razão, muitas pessoas instalam as garrafas estrategicamente perto de áreas críticas.
Além disso, a manutenção desse sistema é muito barata e não exige visitas constantes ao supermercado.
Basta um pouco de atenção semanal para garantir que o ar da sua varanda continue sempre limpo.
Outro benefício incrível é a capacidade de afastar formigas e mosquitos que costumam invadir as áreas externas das residências.
O cheiro marcante do vinagre incomoda esses pequenos animais, criando uma zona de exclusão natural ao redor das garrafas. Isso reduz drasticamente a necessidade de aplicar inseticidas tóxicos que podem prejudicar suas plantas.
Para começar hoje mesmo, você precisa apenas de garrafas pet, vinagre de álcool e água filtrada.
Misture os dois líquidos na mesma proporção e sele bem a tampa para evitar vazamentos indesejados. Essa combinação simples garante que as propriedades do vinagre permaneçam ativas por um período prolongado sob a luz solar.
Depois, utilize arames ou barbantes para fixar as garrafas em pontos estratégicos da sua sacada ou varanda.
Escolha locais onde haja entrada de luz natural e ventilação constante para potencializar a dispersão do aroma. Periodicamente, faça a troca da mistura para que o sistema continue funcionando perfeitamente sem exigir grandes esforços.