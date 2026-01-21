CASA E JARDIM

Pendurar garrafas com água e vinagre na varanda: por que as pessoas recomendam e para que serve

Entenda por que este hábito antigo voltou a ganhar força entre moradores de casas e prédios

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:00

Entenda por que este hábito antigo voltou a ganhar força entre moradores de casas e prédios Crédito: Vitoria Estrela/Gazeta de SP

Quem caminha por bairros residenciais certamente já notou objetos plásticos suspensos em sacadas e janelas.

Embora pareça um detalhe curioso, essa configuração visual cumpre um papel fundamental no conforto térmico e olfativo do lar. Esse costume antigo ressurgiu como uma tendência prática para quem valoriza soluções caseiras e econômicas.

O uso inteligente de materiais que iriam para o lixo demonstra um cuidado especial com o meio ambiente urbano.

Ao adotar essa prática, você resgata ensinamentos tradicionais que priorizam o uso de elementos naturais em vez de produtos químicos.

Ar mais puro sem produtos caros

O vinagre atua diretamente na fonte dos problemas, combatendo o mau odor que sobe de tubulações ou recipientes de descarte.

Esse ingrediente comum consegue equilibrar o ambiente, deixando-o mais leve e agradável para as refeições ao ar livre. Por essa razão, muitas pessoas instalam as garrafas estrategicamente perto de áreas críticas.

Além disso, a manutenção desse sistema é muito barata e não exige visitas constantes ao supermercado.

Basta um pouco de atenção semanal para garantir que o ar da sua varanda continue sempre limpo.

Diga adeus aos insetos indesejados

Outro benefício incrível é a capacidade de afastar formigas e mosquitos que costumam invadir as áreas externas das residências.

O cheiro marcante do vinagre incomoda esses pequenos animais, criando uma zona de exclusão natural ao redor das garrafas. Isso reduz drasticamente a necessidade de aplicar inseticidas tóxicos que podem prejudicar suas plantas.

Aprenda a montar o seu kit

Para começar hoje mesmo, você precisa apenas de garrafas pet, vinagre de álcool e água filtrada.

Misture os dois líquidos na mesma proporção e sele bem a tampa para evitar vazamentos indesejados. Essa combinação simples garante que as propriedades do vinagre permaneçam ativas por um período prolongado sob a luz solar.

Depois, utilize arames ou barbantes para fixar as garrafas em pontos estratégicos da sua sacada ou varanda.