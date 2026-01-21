Acesse sua conta
O legume que muita gente tira do prato e faz cara feia pode esconder um benefício importante para o intestino

Substâncias bioativas destroem células cancerígenas em testes

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:00

Nova variedade de beringela apresentou ótimos resultados em testes iniciais
Nova variedade de beringela apresentou ótimos resultados em testes iniciais

Vencer o câncer de cólon exige estratégias cada vez mais precisas e menos agressivas para os pacientes. Recentemente, especialistas espanhóis identificaram que o extrato das sementes de berinjela atua diretamente contra as células malignas.

Essa descoberta científica coloca um ingrediente cotidiano no centro da oncologia moderna para salvar vidas. Ademais, o estudo destaca a importância de explorar a biodiversidade para encontrar soluções para problemas graves de saúde.

Ação direta nas células

O diferencial desta pesquisa está na identificação de compostos que atacam apenas o que é necessário. Por exemplo, substâncias como a protodioscina interrompem a vida das células tumorais ao desintegrar sua sustentação interna.

Diferente da quimioterapia, essa abordagem apresenta baixíssima agressividade ao restante do organismo do paciente. Dessa forma, os testes laboratoriais indicaram uma redução expressiva no tamanho das massas tumorais já formadas no cólon.

Desafios do tratamento atual

O câncer colorretal continua sendo um desafio global, com milhares de mortes registradas todos os anos na Espanha. Por isso, encontrar formas de evitar a recidiva da doença é a principal meta dos novos protocolos médicos.

No entanto, os cientistas advertem que a aplicação prática em hospitais ainda depende de aprovações rigorosas. Em suma, o extrato de sementes representa uma fronteira promissora para futuras gerações de tratamentos oncológicos mais seguros.

