Homem constrói ilha flutuante com 150 mil garrafas PET e hoje vive isolado no litoral do México

Veja como o reaproveitamento de resíduos plásticos deu origem a uma ilha habitável e cheia de vida

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:00

Sozinho, britânico enviou ao mundo uma mensagem sobre sustentabilidade e reciclagem
Sozinho, britânico enviou ao mundo uma mensagem sobre sustentabilidade e reciclagem Crédito: RandyMac McCallum / Wikimedia Commons

O lixo plástico flutuando no oceano virou a base para uma casa extraordinária no México. Richart Sowa provou que 150 mil garrafas PET criam a Joyxee Island. Essa jornada mostra como a persistência transforma resíduos em santuário.

O processo começa com redes de garrafas fixadas sob paletes de madeira. Rishi adicionou camadas de areia e terra para formar a superfície habitável.

Com o tempo, os mangues cresceram e suas raízes uniram as garrafas em um bloco. Portanto, a ilha funciona como um organismo natural que flutua.

Autossuficiência total no paraíso azul

A sobrevivência depende exclusivamente da tecnologia sustentável e do cuidado com a natureza. O morador instalou placas solares e armazena água da chuva para tarefas.

Ele também produz comida em sua horta orgânica e cozinha em forno solar. Tais soluções tornam o estilo de vida independente e alinhado com a preservação.

Enfrentando as forças da natureza

Entretanto, a vida no mar exige atenção constante devido aos riscos climáticos. Furacões violentos já destruíram versões anteriores, exigindo uma reconstrução em local protegido.

A manutenção demanda o reforço das garrafas e a poda das plantas crescentes. Por isso, Rishi trabalha diariamente para garantir que seu lar continue firme.

Construção sustentável versus tradicional

Essa habitação é o oposto das moradias urbanas que retiram recursos finitos. Ela exemplifica o upcycling ao dar utilidade para materiais descartados pela sociedade.

Ao contrário do concreto, essa ilha promove a vida marinha e restaura ecossistemas. O projeto ensina que o futuro pode estar no reaproveitamento de materiais.

