Mão na horta: bairro na Holanda adota regra que obriga moradores a cultivar ervas

Agência Correio
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:00
A sustentabilidade urbana ganhou um novo fôlego com a iniciativa do bairro de Oosterwold. Localizado próximo a Amsterdã, o local exige que metade de cada propriedade seja destinada ao plantio de alimentos.
Além de promover a autossuficiência, a prática melhora significativamente a qualidade do solo. O modelo holandês serve de exemplo para diversas cidades que buscam mitigar os danos causados pela expansão urbana.
O governo de Almere idealizou este plano para conscientizar a população sobre o meio ambiente. Atualmente, a agricultura urbana faz parte do design municipal e define a identidade visual desta região única.
Holanda
No ato da compra de uma casa, o proprietário assina um termo de compromisso ambiental. Esse acordo obriga a manutenção de plantações em 50% do terreno, unindo o estilo de vida moderno à terra produtiva.
Apesar da exigência legal, não há inspeções institucionais para conferir o cumprimento do trato. Por isso, o sucesso do bairro depende inteiramente da responsabilidade individual e coletiva de cada residente local.
Muitas pessoas lidam com o desafio de formas variadas, buscando soluções criativas para suas hortas. No entanto, alguns moradores enfrentam dificuldades iniciais por não possuírem conhecimentos sobre botânica.
Para resolver a falta de prática dos moradores, surgiu o Oosterwold Food Hub na comunidade. Essa organização oferece workshops práticos e recursos técnicos para quem deseja aprender a cultivar a própria comida, como ervas, hortaliças e legumes.
A cooperativa de alimentos do bairro trabalha junto às autoridades para garantir a produção. Assim, mesmo quem nunca plantou nada consegue transformar seu quintal em uma fonte rica de alimentos saudáveis.
Essa estrutura de apoio é fundamental para manter o bairro produtivo e sustentável a longo prazo. Além disso, o compartilhamento de ferramentas e adubos facilita o trabalho diário de manutenção das áreas verdes.
Estudos indicam que as pequenas fazendas urbanas ajudam a mitigar danos ambientais severos. A presença constante de vegetação diversificada favorece a fauna local e equilibra o ecossistema da região de Almere.
Com a terra bem cuidada, a biodiversidade floresce e traz benefícios para todo o entorno do bairro. Portanto, o projeto vai além da estética, focando na regeneração real do solo e na preservação da natureza.
O estilo de vida ecologicamente amigável atrai milhares de holandeses de todos os cantos do país. Como resultado, o mercado imobiliário local está em plena ascensão, valorizando as propriedades sustentáveis.