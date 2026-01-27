Acesse sua conta
Mão na horta: bairro na Holanda adota regra que obriga moradores a cultivar ervas

Entenda como o bairro de Oosterwold alcançou a autossuficiência alimentar através de leis municipais inovadoras

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:00

Em Oosterwold, em Almere, regra no contrato pede cultivo em metade da propriedade e moradores recebem apoio para começar a plantar Crédito: Wikimedia Commons

A sustentabilidade urbana ganhou um novo fôlego com a iniciativa do bairro de Oosterwold. Localizado próximo a Amsterdã, o local exige que metade de cada propriedade seja destinada ao plantio de alimentos.

Além de promover a autossuficiência, a prática melhora significativamente a qualidade do solo. O modelo holandês serve de exemplo para diversas cidades que buscam mitigar os danos causados pela expansão urbana.

O governo de Almere idealizou este plano para conscientizar a população sobre o meio ambiente. Atualmente, a agricultura urbana faz parte do design municipal e define a identidade visual desta região única.

O compromisso dos novos moradores

No ato da compra de uma casa, o proprietário assina um termo de compromisso ambiental. Esse acordo obriga a manutenção de plantações em 50% do terreno, unindo o estilo de vida moderno à terra produtiva.

Apesar da exigência legal, não há inspeções institucionais para conferir o cumprimento do trato. Por isso, o sucesso do bairro depende inteiramente da responsabilidade individual e coletiva de cada residente local.

Muitas pessoas lidam com o desafio de formas variadas, buscando soluções criativas para suas hortas. No entanto, alguns moradores enfrentam dificuldades iniciais por não possuírem conhecimentos sobre botânica.

Capacitação técnica para todos

Para resolver a falta de prática dos moradores, surgiu o Oosterwold Food Hub na comunidade. Essa organização oferece workshops práticos e recursos técnicos para quem deseja aprender a cultivar a própria comida, como ervas, hortaliças e legumes.

A cooperativa de alimentos do bairro trabalha junto às autoridades para garantir a produção. Assim, mesmo quem nunca plantou nada consegue transformar seu quintal em uma fonte rica de alimentos saudáveis.

Essa estrutura de apoio é fundamental para manter o bairro produtivo e sustentável a longo prazo. Além disso, o compartilhamento de ferramentas e adubos facilita o trabalho diário de manutenção das áreas verdes.

Resultados positivos na biodiversidade

Estudos indicam que as pequenas fazendas urbanas ajudam a mitigar danos ambientais severos. A presença constante de vegetação diversificada favorece a fauna local e equilibra o ecossistema da região de Almere.

Com a terra bem cuidada, a biodiversidade floresce e traz benefícios para todo o entorno do bairro. Portanto, o projeto vai além da estética, focando na regeneração real do solo e na preservação da natureza.

O estilo de vida ecologicamente amigável atrai milhares de holandeses de todos os cantos do país. Como resultado, o mercado imobiliário local está em plena ascensão, valorizando as propriedades sustentáveis.

