Médico especialista em câncer faz alerta: 'Estes são os 5 alimentos que eu não dou aos meus filhos'

Descubra por que linguiças, doces e até certos suplementos podem ser extremamente perigosos para você

Agência Correio

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:00

A recomendação médica é clara sobre evitar o consumo frequente desses produtos industrializados e cheios de conservantes Crédito: Freepik

A prevenção contra doenças graves começa pelas escolhas conscientes que fazemos ao encher o carrinho no supermercado.

O câncer é uma condição caracterizada pela multiplicação desenfreada de células que perdem sua função original e prejudicam o sistema.

Quando essas células se espalham de forma descontrolada, formam massas malignas que podem gerar complicações severas para o paciente.

Em casos críticos, a metástase atinge outros tecidos, tornando o tratamento muito mais complexo e reduzindo as chances de cura.

O oncologista Juan Felipe Córdoba utilizou suas redes sociais para fazer um alerta urgente sobre o consumo diário.

Ele listou cinco produtos que precisam ser banidos ou reduzidos “devido ao alto risco de causar câncer” na população em geral.

O impacto dos carboidratos refinados e embutidos

O especialista inicia sua explicação focando em alimentos ultraprocessados, como pães, bolos e doces que dominam as prateleiras.

Ele é enfático ao dizer que “eles têm uma forte ligação com a obesidade, e a obesidade está ligada a vários tipos de câncer.”

Seguindo sua análise, Córdoba menciona as carnes processadas e as linguiças como grandes vilãs da saúde intestinal moderna.

Esses alimentos são classificados como cancerígenos do Grupo 1, estando intimamente ligados ao surgimento do câncer de cólon.

Sendo assim, a recomendação médica é clara sobre evitar o consumo frequente desses produtos industrializados e cheios de conservantes.

Priorizar carnes frescas e fontes vegetais de proteína ajuda a manter o trato digestivo livre de agentes químicos agressores.

Tabagismo e substâncias químicas que destroem a saúde

A terceira categoria de perigo envolve os cigarros, o tabaco e a crescente moda dos cigarros eletrônicos entre os jovens.

O médico reforça que “a ligação entre o tabagismo e o desenvolvimento de vários tipos de câncer, como o câncer de pulmão, está bem estabelecida.”

Cigarros eletrônicos, comumente com seus riscos descredibilizados, liberam substâncias químicas que causam danos celulares comparáveis aos do cigarro comum, elevando o risco de tumores fatais.

O oncologista também faz um alerta importante sobre os suplementos de soja ricos em isoflavonas, que atuam como estrógenos vegetais.

Ele ressalta que essa preocupação não atinge quem consome edamame ou tofu, mas sim quem usa suplementação concentrada e desnecessária.

Essas substâncias podem estimular o desenvolvimento do câncer de mama, exigindo cautela e orientação profissional antes do uso regular.